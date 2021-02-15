Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Новые кредиты с нулевой ставкой, прощение налоговых долгов, переходный режим на ОСНО. Чем еще помогут бизнесу?

В Правительстве обсуждают новые меры поддержки для бизнеса. Благодаря этим мерам, в первую очередь, хотят сохранить занятость.

В общей сложности в него вошли пять видов поддержки:

  • перезапуск программы кредитования для малого, среднего и крупного бизнеса «ФОТ 0». Она стартовала в марте прошлого года и фактически предусматривала займы на год по нулевой ставке на выплату зарплаты сотрудникам. Программа, согласно отчету Минэка, позволила сохранить 1 млн рабочих мест;
  • дополнительное снижение — на 2–3 п.п. — стоимости льготных кредитов для МСП за счет субсидий банкам. Условие для получения такого займа — увеличение персонала на 10% к декабрю 2021-го относительно начала года. Речь идет о специальной программе стимулирования малого бизнеса (постановление правительства № 1764 от 30 декабря 2018 года). В последней редакции она позволяла МСП брать кредиты по ставке не выше 7%. Убытки банкам по этим займам погашаются из бюджета;
  • списание задолженности по налогам и страховым взносам для МСП из наименее восстановившихся отраслей из списка пострадавших от пандемии за март и первый квартал 2020 года. Речь, по всей видимости, идет о компаниях, которым в ноябре были предоставлены дополнительные налоговые каникулы на три месяца: туристическая и гостиничная индустрия, общепит, организаторы культурных мероприятия и ряд других;
  • фиксация кадастровой стоимости офисов, торговых объектов, точек общественного питания и бытового обслуживания на уровне 2020 года — для расчета налогов на имущество как физических, так и юридических лиц;
  • переходный налоговый режим для компаний, утративших возможность пользоваться специальными условиями. Речь идет о предприятиях, которые «переросли» упрощенную и патентную систему, но переквалификация на общие правила для них остается болезненной, что искусственно сдерживает рост бизнеса.
Как пишут «Известия», список не окончательный. В нем возможны корректировки и дополнения.

📌 Реклама

Эксперты уверены, что нужны не массовые вливания, а точечные и адресные меры поддержки для нуждающихся.

Так, руководитель направления «Макроэкономика» ЦМАКП Дмитрий Белоусов, считает, что меры прошлого года замедлили безработицу, но экономика все равно на месте, потому бизнес нужно.подтолкнуть.

«Безработица перестала расти, и предприятия начали потихоньку повышать спрос на труд. Мы наблюдаем легкое увеличение вакансий и занятости. Однако в целом экономика стоит. Чтобы ее подтолкнуть, нужны пусть не масштабные, но поддерживающие меры», — уверен он.

По его словам, кредитные льготные программы должны защитить наиболее чувствительные сегменты экономики.

«Среди других мер поддержки занятости, эффективными могли бы оказаться обнуление налога на ввоз оборудования, а также поддержка малообеспеченных семей — как прямыми выплатами, так и продуктовыми наборами», — резюмировал Дмитрий Белоусов.

По мнению директора Центра налоговой политики МГУ Кирилла Никитина, списание долгов по налогам для наиболее пострадавших отраслей было предсказуемо, поскольку чем дольше взыскивается задолженность, тем меньше шансов ее взыскать.
Центр обучения «Клерка»
Подтвержденный профиль
Вебинар за 0р! «Подготовка к аудиту бух. отчетности за 2020»
Разберем основные нюансы на нашем вебинаре 24 февраля в 11:00 по Москве!
Узнать больше
Реклама на Клерке

При этом, он считает, что помогать бизнесу нужно не по критерию пострадавшего, а по налоговым отчислениям в бюджет.

«Меры поддержки должны применяться не только по принципу „кто больше пострадал“, но и пропорционально вкладу бизнеса в бюджет. Тот же общепит никогда не отличался налоговой дисциплиной, но теперь на него направлена значительная часть помощи», — добавил Кирилл Никитин.

По его словам, наиболее эффективными мерами поддержки бизнеса могли бы стать отмена налогового контроля, а также безболезненный механизм «обеления».

Вообще, со снижением налоговой нагрузки как эффектиивной меры господдержки согласны большинство экспертов.
Онлайн-курс
Учет для начинающих: основы бухучета и налогов для предпринимателей, директоров и бухгалтеров
Краткий курс бухгалтерско-налогового ликбеза, рассчитанный на разную аудиторию
Записаться
6825
9750 ₽
–30%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама