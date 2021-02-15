Как достучаться до ФСС? Телефон не предлагать, они его не берут

Декретнице не перечисляли пособие, что она, что бухгалтер не могли дозвониться в ФСС. Бухгалтеры выясняют, как можно в ФСС вообще достучаться. Даже через Инстаграм предлагают.
Негодуют в «Красном угголке бухгалтера»,
«Коллеги, подскажите, плиз, методы борьбы с ФСС? Дозвониться ни по одному телефону не могу, а они, редиски, моей декретнице денег не заплатили. Москва, филиал 20».
В комментариях посоветовали в московское отделение обратиться.
«А в Московское отделение не пробовали позвонить? Там оперативно реагируют».
Автор отвечает, что «извините, все операторы заняты». А у кого-то в другом филиале та же проблема:
«У меня филиал 13 по Москве. Ситуация аналогичная».
Еще советуют по почте обращение отправить. На него точно отвечают.
А еще одна идея — через Инстаграм написать, в директе.
Пишут, что до 15-го числа должны перечислить (пост от 11 февраля).
«Рано просто, обещают до 15-го перечислить. А в декабре, мне сказали, мы просто к празднику раньше заплатили, не надо по декабрю равняться. Звонила на автодозвоне, всего лишь с 67 звонка прозвонилась. Это вам не пенсионный, туда я со 158 звонка попала».
А если ФСС, ПФР и ФОМС объединят, с какого звонка туда дозвониться удасться?
Про Москву еще пишут, что можно в клиентские центры обратиться.
«Если Москва, только ехать в клиентские центры и там разбираться. Была на Маяковке. Таких как ваш случай много. Трубки они специально не берут сказали».
И еще вариант, как достучаться:
«Я пишу на электронную почту, реагируют достаточно быстро, а вот дозвониться, увы не получается».
А декретница, кроме того что сама дозвониться пытается, еще приложение есть:
«У декретницы вообще приложение Социальный навигатор в помощь, авторизация через госуслуги, и будет видно что начислено и когда оплата планируется».