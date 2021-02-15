Как достучаться до ФСС? Телефон не предлагать, они его не берут

Декретнице не перечисляли пособие, что она, что бухгалтер не могли дозвониться в ФСС. Бухгалтеры выясняют, как можно в ФСС вообще достучаться. Даже через Инстаграм предлагают.

Негодуют в «Красном угголке бухгалтера»,

«Коллеги, подскажите, плиз, методы борьбы с ФСС? Дозвониться ни по одному телефону не могу, а они, редиски, моей декретнице денег не заплатили. Москва, филиал 20».

В комментариях посоветовали в московское отделение обратиться.

«А в Московское отделение не пробовали позвонить? Там оперативно реагируют».

Автор отвечает, что «извините, все операторы заняты». А у кого-то в другом филиале та же проблема:

«У меня филиал 13 по Москве. Ситуация аналогичная».

Еще советуют по почте обращение отправить. На него точно отвечают.

А еще одна идея — через Инстаграм написать, в директе.

Пишут, что до 15-го числа должны перечислить (пост от 11 февраля).

«Рано просто, обещают до 15-го перечислить. А в декабре, мне сказали, мы просто к празднику раньше заплатили, не надо по декабрю равняться. Звонила на автодозвоне, всего лишь с 67 звонка прозвонилась. Это вам не пенсионный, туда я со 158 звонка попала».

А если ФСС, ПФР и ФОМС объединят, с какого звонка туда дозвониться удасться?

Про Москву еще пишут, что можно в клиентские центры обратиться.

«Если Москва, только ехать в клиентские центры и там разбираться. Была на Маяковке. Таких как ваш случай много. Трубки они специально не берут сказали».

И еще вариант, как достучаться:

«Я пишу на электронную почту, реагируют достаточно быстро, а вот дозвониться, увы не получается».

А декретница, кроме того что сама дозвониться пытается, еще приложение есть:

«У декретницы вообще приложение Социальный навигатор в помощь, авторизация через госуслуги, и будет видно что начислено и когда оплата планируется».