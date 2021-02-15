В Петербурге экс-сотрудница ФНС добилась компенсации в полмиллиона за уголовное преследование

Экс-сотрудница Федеральной налоговой службы в Петербурге Ирина Парыгина добилась денежной компенсации морального вреда, причинённого незаконным уголовным преследованием.

В своём иске к Минфину она указала, что приговором Куйбышевского райсуда Петербурга была оправдана в легализации преступных доходов и участии в преступном сообществе за отсутствием состава преступления. За ней было признано право на реабилитацию.

«На время предварительного следствия ей была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в связи с чем она находилась в крайне жёстких условиях, к которым не была подготовлена», — пишет Фонтанка.ру со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Петербурга.

Причинённый моральный вред она оценила в 5 млн рублей. Петроградский районный суд удовлетворил её требования частично, взыскав с Минфина 500 тысяч рублей.

Ранее «Фонтанка» писала о развале в суде дела против налоговиков, подозреваемых в схемах с возмещением НДС. По версии следствия, подельники похитили более 100 млн рублей.

Расследование велось несколько лет и закончилось провалом для следствия и гособвинения.