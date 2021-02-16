ФНС утвердила формы документов по имущественным налогам

ФНС утвердила формы документов, касающихся налогообложения имущества и земли. Приказ от 14.01.2021 № ЕД-7-21/9@ опубликован в пятницу, 12 февраля.
Утверждены следующие формы документов:
- о выявлении оснований, препятствующих применению порядка представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций, предусмотренного пунктом 1.1 статьи 386 НК РФ;
- о выявлении оснований, препятствующих применению налогового вычета в соответствии с уведомлением о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет по земельному налогу;
- о выявлении оснований, препятствующих предоставлению налоговой льготы в соответствии с уведомлением о выбранном объекте налогообложения, в отношении которого предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц;
- уведомления о прекращении исчисления налога на имущество физических лиц в связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения;
- сообщения об отсутствии основания для прекращения исчисления налога на имущество физических лиц в связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения.
Приказ вступит в силу через десять дней после публикации.