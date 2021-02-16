Лучшим работодателем России признали Росатом

Госкорпорация «Росатом» возглавила рейтинг лучших работодателей России по итогам 2020 года, который проводит кадровая компания HeadHunter.

«Рейтинг составлялся в десятый раз. Число участников рейтинга превысило 500. Росатом занял первое место среди крупнейших работодателей страны с численностью сотрудников более 5 тыс. человек», — пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

При этом Росатом поставил абсолютный рекорд по набранным в рейтинге баллам среди компаний, принимавших участие в рейтинге лучших работодателей кадровой платформы HeadHunter за 10 лет, — 142 балла, опередив на более чем 22 балла крупнейших работодателей в первой тройке рейтинга.

Кроме того, Росатом, единственный из всех работодателей, занял первое место среди компаний с численностью сотрудников более 5 тыс. человек во всех трех субрейтингах: «Самые лояльные сотрудники», «Самые популярные у соискателей» и «Самые развитые HR-процессы». Лидерство по лучшим HR-процессам Росатом удерживает в течение шести лет.

Как сообщила руководитель бренд-центра платформы HeadHunter Нина Осовицкая, в рейтинге крупнейших компаний (более 5 тыс. сотрудников) второе место занял «Сбер». Лидером в категории «Крупные компании» стала компания «Газпромнефть», а компания «2ГИС» заняла первое место в категории «Средние компании».