Кто будет закрывать год, если клиент в начале года поменял бухгалтера?

Клиент внезапно взял другого бухгалтера в самом начале года. Вопрос, а кому, собственно, год закрывать? Новому бухгалтеру или старому?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Ситуация: в начале февраля клиент внезапно уходит к другому бухгалтеру. Внезапно, это когда на вопрос „почему нет оплаты за декабрь и январь“ получаешь ответ что они возьмут другого бухгалтера и через 10 минут тебе звонит другой бухгалтер с вопросом „когда передадите базу“.

Так как год закончился, надо передать эту базу со сданной годовой отчётностью (а взяли мы его в середине года). А она не готова по сроку (нет ещё декларации УСН и баланса).

Вопрос в следующем:

с одной стороны, физическое окончание года предполагает что я должна его и „закрыть“.

с другой стороны, для закрытия года не просто так ещё три месяца даётся.

в-третьих, как это физически сделать, исходя из того что надо согласовывать суммы, довносить документы от поставщиков...

А как правильно поступать в таких условиях? Хочу послушать мнения».

В комментариях пишут:

«Каков привет, таков и ответ — забирайте! Т.е. как есть на последнюю дату 2020, на которую есть оригиналы документов и произведена оплата за услуги».

Автор пишет, что «оплатили до даты передачи (3 февраля)». На это отвечают:

«Ну вот и делайте передачу на эту дату. Годовая отчетность до 30 марта. С вами расторгли отношения за 2 месяца. Так что вполне разумно, что годовая не сдана».

Еще пишут, что не нужно заморачиваться, пусть сами все делают.

«Сами дособерут, закроют и сдадут. Я раньше парилась, реестры на всё писала, записочки прикладывала, а потом стала передавать „как все“ или вообще как придётся, с актом приёмки-передачи».

Также посоветовали в договор заглянуть.

«Если другой бухгалтер, должно быть расторжение договора на обслуживание. В действующем договоре что на этот случай прописано? Скорее всего, ничего. Если клиент настаивает на определенной дате расторжения, то передавать, как есть. Договор расторгнут и все. Все прекрасно знают, когда сдается годовая отчетность. Пусть делает новый бух».

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