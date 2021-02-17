Как быть с сотрудниками, если погиб их работодатель в статусе ИП?

ИП с работниками, к сожалению, умер. Как быть с этими работниками? И, конкретно, как быть с сотрудником, у которого больничный был?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Умирает ИП от ковида в декабре. Куча сотрудников. Решили уволить всех за день, иначе никак, стаж пропадет совсем. Один сотрудник был на больничном. Продлевал больничный несколько раз. И вот закрыл. Ему тоже в декабре сделали запись об увольнении по собственному. Теперь он взял этот больничный и пошел в ФСС. Там сказали, что зря на запись в трудовой согласился. Надо было ликвидацию ставить🙈. ФСС ничего не может, идите жалуйтесь в трудовую инспекцию. Кто что думает по этому поводу?».

Кто-то шутит над фразой «ликвидация ИП»:

«Ликвидация ИП... Выстрелом в голову...».

Вообще, ИП не ликвидируют, он прекращает статус. В случае смерти — в связи со смертью. Вот еще комментарий:

«Смерть ИП, увы, в законах у нас никак не прописана. Поэтому и выход единственный нормальный — делать запись об увольнении за день до смерти ИП. Иначе потом куча сложностей. ФСС чушь несет. Но наследникам (если они есть) лучше оплатить больничный бывшему работнику. Потому что чушь может нести не только ФСС, увы».

Еще советуют эту статью почитать.

Кто-то еще о своем случае вспоминает.

«Было дело, носилась по просьбе сотрудников, уговаривала принять отчеты без доверки, чтоб стаж у людей не пропал, благо взносы авансом были оплачены. И в ФНС принять 2-НДФЛ, так как один сотрудник вычет получал на квартиру и какие-то субсидии. С б/л наверное лучше отдать деньгами».