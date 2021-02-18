Правила по надбавкам сельским пенсионерам могут пересмотреть

Накануне во время общения Президента с лидерами думских фракций, речь зашла о сельской надбавке к пенсии.

Напомним, эта 25-процентная надбавка введена с 2019 года. Ее платят неработающим жителям села, имеющим не менее 30 лет сельского стажа.

Если сельчанин переезжает в город, надбавку снимают. Именно этот нюанс многие считают несправедливым.

В Госдуму внесено несколько проектов (мы насчитали как минимум 5 штук) для исправления этой ситуации, но, как говорится, воз и ныне там...

Накануне лидер «СР» Сергей Миронов указал Президенту на несправедливость в отношении тружеников села.

«Человек же заработал своим трудом эту доплату, и если на старости лет переезжает к детям, она должна сохраняться» — сказал Миронов.

Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что этот вопрос надо проработать. «Причем здесь, живет человек на селе или не живет. Главное, что он отработал определенное время. Обязательно посмотрим», — сказал Владимир Путин.