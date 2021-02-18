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Российские «синие воротнички» в этом году готовы ехать в регионы. И согласны работать вахтовиками

На днях Минсельхоз попросил пустить в Россию мигрантов для сезонных работ в поле. По словам представителей ведомства, местные жители не хотят собирать урожай даже за повышенную плату. Однако помимо сборщиков урожая, регионы нуждаются и в «синих воротничках», которые согласны работать вахтовым методом.

Данные исследования ANCOR показали, что к переезду готовы почти половина опрошенных рабочих. Опрос проводился зимой этого года, в нем приняли участие 1953 человека – мужчины и женщины от 18 до 65 лет, представители рабочих профессий. Исследование направлено на оценку готовности кандидатов работать на временной основе вне региона своего постоянного проживания (т.н. вахта).

46,4% опрошенных респондентов в этом году готовы ехать в другой регион, чтобы работать вахтовым методом. В прошлом году аналогичный опрос показал, что только 27% «синих воротничков» были готовы к такому варианту работы.

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«По данным Росстата, в середине 2020 года уровень реальных доходов населения сократился на 8%, и эта цифра сопоставима с кризисом 1999 года, – комментирует директор Right Force ANCOR Ирина Авдонина. – Рабочие стали более внимательно рассматривать предложения работодателей, опасаясь потерять в деньгах, и более благожелательно воспринимать вакансии, связанные с вахтой и переездом».

Тех, кто остается в своем регионе, дома удерживают нежелание переезда (47%) и наличие семьи (39%). Возможная недобросовестность работодателя отпугивает только 7% рабочих, менее 1% отказываются от работы вахтовым методом из-за неблагоприятных условий проживания.

Чем заманить вахтовика

Данные опроса показывают, что наиболее веским аргументом в пользу вахтовой работы является размер заработной платы, он важен 92% респондентов. 70% отметили, что важно наличие жилья, 42% – официальное трудоустройство. 21% респондентов считают преимуществом бесплатное питание,15% – оплату дороги. Надбавки за вредность/тяжесть работы важными считают около 5% опрошенных рабочих, оплату межвахтового отпуска – 3%, наличие Интернета, оплату связи и спецодежду – около 1%.
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Предпочтительный график работы – месяц через месяц, на него готовы согласиться 58% опрошенных рабочих. 37% предпочли бы трудиться 15 через 15 дней, к длительной вахте с графиком 2 месяца работы/месяц выходные готовы 17% респондентов. Работать вахтовым методам большинство респондентов (17,6%) готовы за заработную плату от 81 до 90 тысяч рублей после всех вычетов. 15,8% рассчитывают на доход от 101 до 120 тысяч рублей, 14% согласны на 51–60 тысяч рублей. Меньше 50 тысяч согласились зарабатывать лишь около 6% респондентов.

Предпочтительная модель выплаты заработной платы – 2 раза в месяц. Так получать деньги было бы удобнее 76% опрошенных.

Как найти вахтовиков

87% респондентов признались, что ищут работу в Интернете, на работных порталах, 28% – через знакомых. В группах для вахтовиков в социальных сетях работу ищут только 2% опрошенных рабочих.

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«Несмотря на то, что большинство опрошенных респондентов ищут работу в Интернете, тратить на этот инструмент наибольшую часть бюджета не стоит, – предупреждает Ирина Авдонина. – Стратегию найма нужно строить с учетом конверсии откликов на вакансию в трудоустройство. До 50% конверсии можно ожидать от поиска через знакомых, около 20–25% - от профильных сообществ. Работные сайты и приложения на практике дают значительно меньшую конверсию».
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