60% людей готовы платить дополнительные налоги для решения общественных проблем

Больше половины россиян (60%) согласны платить дополнительные налоги и сборы под конкретные программы, направленные на решение общественных проблем. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного Высшей школой экономики.

«Стоит отметить, что 60% опрошенных россиян согласны платить дополнительные налоги и сборы, которые будут идти на конкретные программы под контролем общественности. Приоритеты здесь все те же: улучшение качества медицинского обслуживания, социальная помощь и улучшение качества школьного образования. На оплату образования детей и медицинских услуг, прежде всего, россияне потратили бы и свой личный дополнительный доход. Далее по приоритетности: отпуск, покупка продуктов, одежды и обуви», — говорится в результатах исследования, с которыми ознакомился ТАСС.

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Согласно результатам опроса , бюджетными приоритетами властей должны быть образование, медицина, экология, выплата пенсий и социальная поддержка граждан, на эти цели государство должно тратить больше средств, чем сейчас.

«Дороги, транспорт, жилье, наука, оборона и безопасность отошли на второй план в „народном бюджете“ на фоне пандемии коронавируса и вызванного ей кризиса», — отмечается в результатах исследования.

Кроме того, респонденты указывают, что в сфере здравоохранения приоритетом бюджетных расходов должна быть профилактика заболеваний, увеличение численности врачей-специалистов и повышение их квалификации и усиление участковой службы. В образовании фокус должен быть направлен на строительство и ремонт школ, детских садов, их техническое оснащение, а также на повышении зарплат учителей.

По данным НИУ ВШЭ, в исследовании, которое проводилось в последние месяцы 2020 года участвовали граждане РФ в возрасте от 15 до 72 лет, всего было опрошено 6 тыс. респондентов в 173 населенных пунктах в 59 субъектах Российской Федерации.