Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Под видом борьбы с COVID-19 были попытки отмывания денег, сообщает Росфинмониторинг

Росфинмониторинг обнаружил попытки отмывания денег под видом борьбы с коронавирусной инфекцией.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на замруководителя ведомства Галину Бобрышеву.

«В апреле совместно с ЦБ запустили дополнительный механизм банковских сообщений с пометкой «ковид». И, действительно, там очень интересные вещи эта система позволила увидеть. В зону особого внимания в банках попали операции со средствами государственной поддержки отраслям и населению, закупки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, развитие системы здравоохранения»,— сказала она.

Она уточнила, что служба проводила проверки совместно с правоохранительными органами, в итоге было возбуждено несколько уголовных дел.

«Очень важно, что принимались и превентивные меры: по расторжению контрактов с существенно завышенной стоимостью товаров медицинского назначения, с аффилированными связями заказчика и исполнителей»,— добавила Галина Бобрышева.

В декабре Путин сообщал, что на поддержку граждан во время пандемии было направлено 838 млрд рублей.

📌 Реклама
Онлайн-курс
Все про дробление бизнеса: как не налететь на проблемы с налоговой
Как работать с самой популярной схемой налоговой оптимизации
Записаться
6825
9750 ₽
–30%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама