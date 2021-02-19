Под видом борьбы с COVID-19 были попытки отмывания денег, сообщает Росфинмониторинг

Росфинмониторинг обнаружил попытки отмывания денег под видом борьбы с коронавирусной инфекцией.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на замруководителя ведомства Галину Бобрышеву.

«В апреле совместно с ЦБ запустили дополнительный механизм банковских сообщений с пометкой «ковид». И, действительно, там очень интересные вещи эта система позволила увидеть. В зону особого внимания в банках попали операции со средствами государственной поддержки отраслям и населению, закупки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, развитие системы здравоохранения»,— сказала она.

Она уточнила, что служба проводила проверки совместно с правоохранительными органами, в итоге было возбуждено несколько уголовных дел.

«Очень важно, что принимались и превентивные меры: по расторжению контрактов с существенно завышенной стоимостью товаров медицинского назначения, с аффилированными связями заказчика и исполнителей»,— добавила Галина Бобрышева.

В декабре Путин сообщал, что на поддержку граждан во время пандемии было направлено 838 млрд рублей.