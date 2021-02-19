Для борьбы с отмыванием денег запустят личный кабинет для правоохранителей

Росфинмониторинг запускает межведомственный онлайн-сервис по борьбе с отмыванием денег.
Об этом доложил Путину глава ведомства Юрий Чиханчин, пишет «ТАСС».
«Мы запускаем сейчас личный кабинет правоохранительных органов, где тоже в онлайн-режиме идет обмен оперативной обстановкой, работа по конкретным запросам, по каким-то конкретным ситуациям, обучение», — сказал он.
По его словам, все правоохранительные органы будут подключены к личному кабинету в 2021 году.
«В дальнейшем будем подключать и государственные органы, которые работают по антиотмывочной системе», — заключил он.