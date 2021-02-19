Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды с выходцами из «Кэшбери»

Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды «Антарес лимитед», в которой работали бывшие сотрудники «Кэшбери», сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава ведомства Юрий Чиханчин.

«С учетом того, что несколько доходы населения упали, появились различные компании, которые предлагают возможность быстро заработать деньги. В частности, совместно с банком, Генеральной прокуратурой, МВД и ФСБ пресечена деятельность иностранной компаний „Антарес Лимитед“, которая предлагала вложить деньги, инвестировать в криптовалюту», — сказал Чиханчин.

Чиханчин отметил, что совместно с коллегами из девяти зарубежных стран Росфинмониторинг сейчас выявляет бенефициаров этой финансовой пирамиды.

Также глава Росфинмониторинга сообщил, что ведется работа по пресечению деятельности так называемых псевдоброкеров, которые продавали различные финансовые услуги. По его словам, ведомство выявило выявили около 350 зарубежных сайтов, которые были заблокированы Роскомнадзор.

По материалам ТАСС.