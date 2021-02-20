Декларацию по ЕСХН можно сдавать как по новой, так и по старой форме

ФНС велела налоговым инспекциям принимать декларации по ЕСХН за 2020 год как по новой, так и по старой форме.

Дело в том, что приказ с новой формой вступит в силу только 29 марта, при этом срок сдачи отчета истекает 31 марта. ФНС несколько припозднилась с изданием документа, ведь по правилам Налогового кодекса новые декларации вступают в силу по истечении двух месяцев со дня официального опубликования.

Поэтому, чтобы исключить формальный подход, ФНС дала указание налоговым органам обеспечить прием отчетности по ЕСХН как по новой, так и по старой форме после вступления в силу нового приказа, т.е. после 29 марта.

Письмо ФНС № СД-4-3/1776@ от 12.02.2021 г.