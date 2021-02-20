В лицевом счете ПФР будут отражаться сведения о смене фамилии, чтобы не было двойных СНИЛСов

В целях исключения наличия в системе персонифицированного учета разрозненной информации об одних и тех же гражданах изменят состав индивидуального лицевого счета (ИЛС) в ПФР.

В Госдуму внесен законопроект № 1115653-7, который предусматривает внесение в общую часть ИЛС сведений о смене фамилии, имени и (или) отчества (при наличии), реквизитов записей актов гражданского состояния, включая номер, дату составления, наименование органа записи актов гражданского состояния, которым произведена государственная регистрация акта гражданского состояния.

Напомним, летомпрошлого года Счетная палата проверяла ПФР и выявила проблему: открытие на одного и того же человека двух и более счетов (многократная регистрация), а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам.

В системе ПФР зарегистрированы сотни тысяч «двойников». Из-за этой неразберихи люди иногда теряют в пенсии.

Чтобы бороться с этим явлением, уже поменяли форму анкеты АДВ-1, которую заполняют для получения СНИЛС.