Приставы хотят списать долги с прекратившего статус ИП. Потому что ИНН один, а ИП — два

Внезапно бывшему ИП, уже давно прекратившему статус, приходят долги по взносам. Причем, их уже приставы списать собираются. Оказалось, есть такой же ИП, с тем же ИНН и долгами. Как тут быть?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«ИП зарегистрирован в 2004 году и закрылся в 2013, все сверки сделаны, все уплачено и про все забыто, спокойно живет на пенсию. И тут сюрприз — приставы блокируют карту и вешают охрененный долг по фиксированным платежам по ИП.

Оказалось, что налоговая в один день, на один ИНН зарегистрировала 2 ИП с разными ОГРНИП. Одного статус прекратили, а по второму насчитали фиксы и передали приставам.

Территириальная ИФНС и 46-я посылают, из УФНС ответ только в марте будет, а приставы должны завтра списать всю пенсию. Вроде бы по закону нельзя иметь одновременно 2 ИП. Что делать в такой ситуации? Свою ошибку налоговики признавать отказываются, да и регион за это время поменялся».

В комментариях советуют в прокуратуру писать.

«В прокуратуру, прокурор хотя бы приостановит действия приставов оперативно».

А еще советуют почитать эту статью на «Клерке».

Кто-то свой случай рассказывает:

«У нас была такая ситуация. Открыли 2 ИП. С разными ОГРНИП. Сам ИП этого и не знал. Такая же ситуация. Узнали, что есть ИП, когда налоги пришли. Стали разбираться. Вместо смены адреса ИПешнику второе ИП открыли. Нашли все же ошибку налоговиков. По датам. И по ситуациям. Закрыли они сами второе ИП и налоги списали. Но мутотень длилась полгода».

Также советуют к приставам идти, к руководству.

«К приставам идите к руководству со всеми копиями жалоб и обращений в налоговую. Обязательно заявление о том что взыскание незаконно и вы находитесь в процессе обжалования . Не будут они ничего списывать. У меня так 1,5 года ждали, только я ошибку сделала что заявление в канцелярию не подала. Деньги то они не списывали, а вот что ограничения автоматом на выезд легли не отследили. Потом компенсацию мне выплатили. После того как с приставами решите, спокойно разберётесь с задвоением. Здесь явная ошибка налоговой. Вы не подавали заявления на повторную регистрацию ИП».

А кто-то советует Егорову писать.

«Егорову пишите. Он рапортует „всё ок“, пусть отвечает. Я бы раздула эту историю. С задвоенным инн недавно столкнулась. Всё абсолютно реально и, к сожалению, возможно».

И на Кремлин.ру.

«Кремлин ру. В жалобе — прошу обязать ИФНС устранить свою ошибку. Прошу одновременно направить в УФНС, ПФР, судебным приставам, в прокуратуру по городу такому».