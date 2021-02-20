Из-за отмены ЕНВД увеличилась налоговая нагрузка у 60% предпринимателей

Бизнес омбудсмен Борис Титов сообщил, что из-за отмены ЕНВД у 60% предпринимателей увеличилась налоговая нагрузка.
«ЕНВД отменили с 1 января. Могу сказать, что у 60% предпринимателей увеличилась налоговая нагрузка при переходе на другой налоговый режим», — сказал он.
Цитата по «ТАСС».
Титов напомнил, что альтернативными режимами являются упрощенная система налогообложения (УСН), единый cельскохозяйственный налог (ЕСХН), патентная система налогообложения (ПСН), налог на профессиональный доход (НПД).
При этом, он сообщил, что доля МСП, прекративших работу из-за пандемии, не превышает 3%.
«Мы увидели, что закрыто всего в целом по стране 3% малых и средних предприятий», — сказал Титов.
Общая численность МСП к январю 2021 года составила почти 5,7 млн субъектов, отметил он.
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