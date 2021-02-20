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2020-й год закончили с убытками 22% представителей МСП

Деятельность 76% представителей малого и среднего предпринимательства в 2020 году была прибыльной или безубыточной.

Об этом свидетельствуют данные опроса 1,77 тыс. предпринимателей, пишет «ТАСС».

Опрос провели Промсвязьбанк, «Опора России» и агентство Magram Market Research.

Согласно материалам опроса:

  • 76% опрошенных представителей малого и среднего предпринимательства отметили, что их деятельность в 2020 году была прибыльной или безубыточной
  • Еще 12% сообщили, что «закрыли год с небольшими убытками», другие 10% заявили о «сильной убыточности».
  • Оставшиеся респонденты затруднились с ответом.

«При этом наибольшая доля предприятий, получивших прибыль по итогам года, относится к сегменту среднего бизнеса», — указывается в материалах.

Также опрос показал, что только 11% малых и средних предприятий посчитали новогодние праздники сезоном высокого заработка, причем не более 50% от общего числа опрошенных смогли получить ожидаемый уровень продаж в это время.

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