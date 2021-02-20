2020-й год закончили с убытками 22% представителей МСП

Деятельность 76% представителей малого и среднего предпринимательства в 2020 году была прибыльной или безубыточной.
Об этом свидетельствуют данные опроса 1,77 тыс. предпринимателей, пишет «ТАСС».
Опрос провели Промсвязьбанк, «Опора России» и агентство Magram Market Research.
Согласно материалам опроса:
- 76% опрошенных представителей малого и среднего предпринимательства отметили, что их деятельность в 2020 году была прибыльной или безубыточной
- Еще 12% сообщили, что «закрыли год с небольшими убытками», другие 10% заявили о «сильной убыточности».
- Оставшиеся респонденты затруднились с ответом.
«При этом наибольшая доля предприятий, получивших прибыль по итогам года, относится к сегменту среднего бизнеса», — указывается в материалах.
Также опрос показал, что только 11% малых и средних предприятий посчитали новогодние праздники сезоном высокого заработка, причем не более 50% от общего числа опрошенных смогли получить ожидаемый уровень продаж в это время.