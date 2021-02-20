Минфин предложил отменить декларацию по налогу на имущество для части компаний

На официальном портале проектов опубликован для обсуждения будущий закон с очередными поправками в Налоговый кодекс. Автор документа — Минфин.

Проект подготовлен в рамках осуществления основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021-2023 годы.

Подробнее о том, что задумало министерство в материале Повышение собираемости налогов без увеличения фискальной нагрузки. Чудеса? Нет, новый законопроект Минфина

Среди готовящихся поправок есть и отмена декларации по налогу на имущество организаций с 1 января 2023 года. Впрочем, у части компаний декларирование останется, ведь отменить предлагается отчетность только по недвижимости, облагаемой налогом исходя из кадастровой стоимости (в соответствии со статьей 378.2 НК РФ).

Уплата налога на имущество будет производиться на основании данных Росреестра так же, как с этого года происходит уплата транспортного и земельного налога.

