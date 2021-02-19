Повышение собираемости налогов без увеличения фискальной нагрузки. Чудеса? Нет, новый законопроект Минфина

Минфин опубликовал новость о готовности законопроекта с очередными поправками в Налоговый кодекс.

В прошлом году были утверждены основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021-2023 годы, теперь министерство готовится их реализовывать.

Зам.министра Сазанов заявил, что в проекте будут меры, направленные на повышение эффективности налоговой системы и собираемости налогов без увеличения фискальной нагрузки.

Вот что, в частности, предлагает Минфин:

освобождение от предоставления 3-НДФЛ при продаже имущества, находившегося в собственности менее минимального предельного срока владения, при условии, что сумма налоговых вычетов от продажи (250 000 рублей или 1 млн рублей) превышает доходы;

отмена с 1 января 2023 года налогового декларирования объектов, налоговой базой по которым выступает кадастровая стоимость: уплата налога будет производиться на основании данных Росреестра и в порядке, аналогичном транспортным и земельным налогам;

расширение перечня налогооблагаемых доходов иностранных компаний, полученных от российских источников, что необходимо для приведения норм Налогового кодекса в соответствие с практикой применения соглашений об избежании двойного налогообложения;

сохранение по инициативе субъектов РФ до 2024 года действующего 50%-ого ограничения на перенос убытков при исчислении налога на прибыль, что позволит повысить сбалансированность региональных бюджетов и компенсировать предусмотренное на аналогичный период перераспределение данного налога из регионального в федеральный бюджет;

перенос для организаций культуры сроков уплаты налога на прибыль за 2020-2021 годы на март 2022 года с освобождением их в указанный период от уплаты аванса по этому налогу.

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Есть меры, касающиеся нефтяной отрасли, акцизов, НДПИ и некоторых льгот. Полный список есть на сайте Минфина

Судя по всему этот законопроект и будет главным законом с поправками в Налоговый кодекс, который каждый год принимает Госдума. В процессе его обсуждения проект иногда меняется до неузнаваемости и разрастается до нескольких сотен страниц.