Налоговая Екатеринбурга без всяких оснований сняла с учета самозанятого с опозданием на год. Выполняют план по сбору налогов?

В форуме «Клерка» рассказали историю, которая показывает, что работать с налогом для самозанятых может крайне опасно. Теперь из-за ошибки ИФНС ему грозит доначисление налога по УСН, взносы и пени.

Суть дела: ИП на УСН перешел на НПД с 20 марта 2020 года, уведомление об отказе от УСН было отправлено в установленный законом срок. Но сделано это было по форме 26.2-3. Между тем, ФНС рекомендовала применять форму 26.2-8. Именно рекомендовала, потому что письмами нельзя установить применение какой-то формы, это не нормативный акт.

Налоговая инспекция посчитала, что уведомление об отмене налогового режима некорректно, и потому ИП не имеет права применять НПД, причем с даты постановки на учет, т.е. с 20 марта 2020 года. Решение о снятии с учета вынесено 19 февраля этого года! Почти год спустя.

В телефонных разговорах инспектор грозил предпринимателю доначислением НДС за весь этот период и предлагали сделать вид, что уведомления вообще не было. Мотивировали это тем, что ИП отказался от УСН, значит у него будет НДС. Вероятно, таким образом налоговики пытались скрыть собственные оплошности.

И вот тут у инспекции что-то совсем не сходится. Если они считают, что ИП снялся с учета по УСН, значит он имеет право применять НПД. А если не снялся и остался на УСН, то откуда возьмется НДС?

В результате, сегодня предприниматель получил вот такое сообщение:

Что получается в результате:

Налоговая инспекция грубо нарушила норму закона. Уведомление об отказе применения УСН было отправлено вовремя, получение его они в телефонных разговорах и не отрицали. Но их не устроила форма. Законом или иным нормативным актом форма уведомления не установлена. Т.е. ИП мог уведомить в любой форме, в том числе и в свободной. Даже если бы ИП не подал уведомление об отказе от УСН, налоговая инспекция по сути подставляет его, сняв с учета спустя почти год. Ведь мало того, что ему придется уплатить налог по УСН и взносы (налог при этом уже на эти взносы не уменьшить), так еще ему придется уплатить пени.

Все это безобразие устроила инспекция Ленинского района Екатеринбурга. Хотелось бы надеяться, что руководство инспекции и УФНС обратят внимание на жалобы предпринимателя и отменят незаконное решение об аннулировании регистрации плательщика НПД. И хорошо бы наказать виновных в том, что эта ситуация вообще произошла.