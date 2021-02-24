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Как ИП на ОСНО заполнить 3-НДФЛ за 2020 год

За 2020 год декларацию 3-НДФЛ надо сдавать по новой форме, которая утверждена Приказом ФНС от 28.08.2020 № ЕД-7-11/615@.

Об особенностях заполнения этого отчета предпринимателями, применяющими общий режим налогообложения, рассказали в УФНС по Курской области.

Общая структура новой формы налоговой декларации в целом осталась прежней, но теперь в нее включены заявление о зачете (возврате) суммы излишне уплаченного НДФЛ, сведения о суммах налога (авансового платежа по налогу), и расчет авансовых платежей, уплачиваемых индивидуальными предпринимателями и лицами, занимающимися частной практикой.

Теперь форма 3-НДФЛ состоит из трех основных листов (Титульного листа, разделов 1 и 2), которые являются обязательными для заполнения всеми налогоплательщиками, а также девяти приложений и трех расчетов к приложениям, которые заполняются при необходимости.

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Для корректного заполнения декларации 3-НДФЛ необходимо особо обратить внимание на изменения в заполнении пункта 1 и 2 Раздела 1 «Сведения о суммах налога, подлежащих уплате (доплате) в бюджет / возврату из бюджета» формы налоговой декларации (далее — Раздел 1 декларации).

В пункте 1 Раздела 1 декларации не отражается сумма НДФЛ по доходам от предпринимательской, адвокатской деятельности и частной практики. Эта сумма отражается в пункте 2 Раздела 1 декларации, там же отражаются начисленные суммы авансовых платежей по налогу (за первый квартал, полугодие, 9 месяцев).

Сумма налога, подлежащая доплате в бюджет, отражается без уменьшения на сумму фактически уплаченных авансовых платежей.

В Приложении 3 декларации суммы полученных доходов от предпринимательской, адвокатской деятельности и частной практики, суммы профессиональных и стандартных налоговых вычетов, а также налоговые базы и суммы исчисленного авансового платежа отражаются в рублях нарастающим итогом.
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Напомним, что срок уплаты налога по доходам, полученным в 2020 году и задекларированным по форме 3-НДФЛ, — не позднее 15 июля 2021 года.
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