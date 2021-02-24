Власти предложили ограничить дивиденды для разрушающих природу компаний

Вице-премьер Виктория Абрамченко до 1 марта поручила доработать поправки в законодательство, касающиеся исполнения промышленными предприятиями мер по ликвидации причиненного вреда окружающей среде.

Поручение дано профильным ведомствам, в том числе министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову, Минпромторгу, а также Минэкономразвития, пишет РБК. В нем указано,что одним из способов воздействия на собственников может быть "механизм ограничения на выплату дивидендов и иных платежей по эмиссионным ценным бумагам, доходов по долям (паям), распределение прибыли между учредителями в случае невыполнения обязательств по соблюдению требований в области охраны окружающей среды".

В протоколе по итогам февральского совещания в правительстве говорится о необходимости разработать механизмы по финансированию ликвидации накопленного вреда окружающей среде на подобных объектах, в частности, в случаях, когда их собственники признаны банкротами или неизвестны. Сейчас в российском законодательстве есть лазейка, которая позволяет бросать предприятия без ликвидации вреда и вывода из эксплуатации.

Детали предлагаемого механизма в документе не указаны, представитель Абрамченко это не комментирует. Речь идет о дополнительном стимулировании, чтобы собственники не выводили средства из таких предприятий, сказал РБК источник в правительстве.