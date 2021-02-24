Унифицируют форму пояснений по налоговым льготам

Сегодня на федеральном портале размещен текст проекта Приказа ФНС, которым утверждены четыре вида реестров документов, подтверждающих обоснованность применения налоговых льгот:
- Реестр документов, подтверждающих обоснованность применения налоговых льгот НДС;
- Реестр документов, подтверждающих обоснованность применения налоговых льгот по налогу на имущество организаций;
- Реестр документов, подтверждающих обоснованность применения налоговых льгот по земельному налогу;
- Реестр документов, подтверждающих обоснованность применения налоговых льгот по транспортному налогу.
Эти бланки будет применяться с 1 июля 2021 года.
Напомним, с 01.07.2021 пункт 6 статьи 88 НК дополняется абзацем «Налогоплательщик вправе в качестве пояснения представить в электронной форме реестр подтверждающих документов».
Как говорится в пояснительной записке, проект разработан в целях:
- унифицирования форм пояснений об операциях (имуществе), по которым налогоплательщиками применены налоговые льготы;
- упрощения процедуры подтверждения обоснованности применения налоговых льгот.