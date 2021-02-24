Чтобы ФНС могла рассчитать НДФЛ вкладчикам, разработали форму сообщения о процентах

С 2021 года проценты по вкладам, превышающие установленную сумму, облагаются НДФЛ.

Чтобы правильно посчитать сумму налога по всем вкладам во всех банках, налоговикам нужна соответствующая информацию. Ее будут представлять банки с 2022 года.

На федеральном портале сегодня опубликован бланк такого сообщения.

Документ будет составляться на каждого вкладчика, за исключением тех, у кого процентная ставка не выше 1 % годовых.

Сообщения за 2021 год банки должны отправить налоговикам до 1 февраля 2022 года.