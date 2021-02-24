Что такое ЗОЖ для бухгалтеров? И с чем его едят?

Есть ли он, некий ЗОЖ для бухгалтеров? И какой он тогда? Или ЗОЖ для всех людей примерно одинаковый, и нет смысла придумывать для каждой профессии какой-то свой?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Что подрывает наше ценное бухгалтерское здоровье?

Как правило, следующие друг за другом постоянные отчетные периоды, а это:

Большой объем работы из-за постоянно меняющихся данных

Высокий темп — есть дедлайны по НК и от руководства

Огромный уровень стресса — всем нужно, как правило, сейчас и одновременно

Высокий уровень ответственности. Главбух начинает нести ответственность за все, что происходит в компании

Непрекращающиеся звонки от руководства, сотрудников, поставщиков, покупателей

Дети требуют внимания, и муж недоволен поздними приходами домой

Сидячая работа (в туалет некогда выйти)

Постоянная работа за компьютером: болит шея, спина и зрение начинает ослабевать.

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Знакомо? Я сама помню, как, не замечая, съедала по плитке шоколада. И замечали ли вы, что все мы начинаем болеть после отчетного периода? Оно то и понятно, ресурсы бухгалтерские мобилизуются только на этот сложный период.

А потом иммунитет ослабевает и результат — подорванное здоровье, нервы пошаливают, глаз начинает дергаться».

Вообще, в посте было про ЗОЖ для бухгалтеров, автор поста разрабатывает курс такого ЗОЖ. И вопрос, собственно, был именно в том, что туда можно включить именно для бухгалтеров.

На это пишут:

«Ну помогать нам надо прежде всего ценить себя и свой труд. Ну и по душам поговорить тоже иногда очень надо».

А у кого-то недоумение вызвала именно фраза «ЗОЖ для бухгалтера»:

«„ЗОЖ для бухгалтера“ особенный? Вроде бухгалтер тот же человек, что и представители других профессий...».

Есть мнение, что можно всего перечисленного автором можно избежать, не работая с такими людьми.

«Самый лучший ЗОЖ — НЕ работать так как вы описываете, и держаться подальше от тех, кто считает, что бухгалтер должен так работать. А по поводу отчётного периода — бывают уважительные причины в жизни, как ни крути и надо с этим мириться и находить выход. Уважать и ценить себя надо и своих подчиненных. Человек, который так работает, не способен делать свою работу хорошо. Пишу как главбух с 25 летним стажем».

В целом, так с любой работой. А ЗОЖ он и в Африке ЗОЖ, и какой-то специальный «ЗОЖ для бухгалтеров» — просто красивый фантик для ЦА.