Что такое ЗОЖ для бухгалтеров? И с чем его едят?

Есть ли он, некий ЗОЖ для бухгалтеров? И какой он тогда? Или ЗОЖ для всех людей примерно одинаковый, и нет смысла придумывать для каждой профессии какой-то свой?
Спросили в «Красном уголке бухгалтера».
«Что подрывает наше ценное бухгалтерское здоровье?
Как правило, следующие друг за другом постоянные отчетные периоды, а это:
- Большой объем работы из-за постоянно меняющихся данных
- Высокий темп — есть дедлайны по НК и от руководства
- Огромный уровень стресса — всем нужно, как правило, сейчас и одновременно
- Высокий уровень ответственности. Главбух начинает нести ответственность за все, что происходит в компании
- Непрекращающиеся звонки от руководства, сотрудников, поставщиков, покупателей
- Дети требуют внимания, и муж недоволен поздними приходами домой
- Сидячая работа (в туалет некогда выйти)
- Постоянная работа за компьютером: болит шея, спина и зрение начинает ослабевать.
А потом иммунитет ослабевает и результат — подорванное здоровье, нервы пошаливают, глаз начинает дергаться».
Вообще, в посте было про ЗОЖ для бухгалтеров, автор поста разрабатывает курс такого ЗОЖ. И вопрос, собственно, был именно в том, что туда можно включить именно для бухгалтеров.
На это пишут:
«Ну помогать нам надо прежде всего ценить себя и свой труд. Ну и по душам поговорить тоже иногда очень надо».А у кого-то недоумение вызвала именно фраза «ЗОЖ для бухгалтера»:
«„ЗОЖ для бухгалтера“ особенный? Вроде бухгалтер тот же человек, что и представители других профессий...».Есть мнение, что можно всего перечисленного автором можно избежать, не работая с такими людьми.
«Самый лучший ЗОЖ — НЕ работать так как вы описываете, и держаться подальше от тех, кто считает, что бухгалтер должен так работать. А по поводу отчётного периода — бывают уважительные причины в жизни, как ни крути и надо с этим мириться и находить выход. Уважать и ценить себя надо и своих подчиненных. Человек, который так работает, не способен делать свою работу хорошо. Пишу как главбух с 25 летним стажем».В целом, так с любой работой. А ЗОЖ он и в Африке ЗОЖ, и какой-то специальный «ЗОЖ для бухгалтеров» — просто красивый фантик для ЦА.