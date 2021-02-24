Сборы НДФЛ с богатых приблизились к 2 млрд рублей

Дополнительные 2% налога на доходы состоятельных россиян принесли в федеральный бюджет 1,8 млрд рублей за январь, следует из данных Казначейства.

Речь о действующем с начала года изменении ставки НДФЛ с 13% до 15%, в случае если человек зарабатывает больше 5 млн рублей в год.О том, сколько уже собрано налога, пишет газета «Известия».

Механика сбора такова: как только доход гражданина от одного источника превышает 5 млн рублей, к сумме сверх этой планки применяется ставка 15%. Например, если резидент России получил в одной конкретной компании зарплату 5,1 млн, платить по прогрессивной шкале он будет лишь со 100 тыс. В общей сложности он уплатит 665 тыс. рублей: 650 тыс. — по ставке 13% от 5 млн плюс 15 тыс. — 15% от 100 тыс.

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Если же налогоплательщик получает доходы от нескольких агентов, например зарплату в организации и дивиденды по акциям, но каждая из сумм не превышает 5 млн, в конце года подразделение ФНС самостоятельно рассчитает НДФЛ с общего заработка, превышающего планку.

Около 2 п.п. из сборов по ставке 15% (точнее, 1,95 п.п. — согласно нормативам Бюджетного кодекса) перечисляются в казну федерации. Остальная часть НДФЛ, или чуть более 13 п.п., как и ранее, поступает в доходы регионов.

Федеральный бюджет за январь получил 1,8 млрд рублей сборов по прогрессивной ставке — это те самые 2 п.п. из 15%.

Ранее министр финансов Антон Силуанов оценивал: под прогрессивную шкалу подпадут 1% всех работающих, или 700 тыс. человек. Дополнительный приток средств от повышения ставки на 2 п.п., по его словам, может составить 60 млрд рублей в год. Эти поступления — целевые. Деньги должны направляться на дорогостоящее лечение детей с редкими заболеваниями в специально учрежденный фонд «Круг добра».