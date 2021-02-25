В МЭР не согласились с утверждением, что каждый десятый бизнес закроется в 2021 году

В Минэкономразвития не согласились с исследованием Титова о том, что каждый десятый бизнес в России в этом году, вероятно, закроется.

Позицию высказала замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова, пишут «Известия».

«Исследование аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова к нам не поступало, но мы готовы его изучить. Информация, опубликованная в СМИ, носит оценочный характер. Мы ориентируемся на данные, которые нам на регулярной основе предоставляют банки ― участники льготных программ кредитования для бизнеса. Согласно им, 98% заемщиков по программе „ФОТ 2.0“ соблюдают условие сохранения занятости, а значит, могут рассчитывать на списание кредита», ― сказала она.

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При этом замглавы ведомства указала на то, что не весь бизнес смог восстановиться после ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса. Именно поэтому, по словам Илюшниковой, правительство по поручению Путина запускает в марте новую программу льготных кредитов под 3%, направленную на поддержание рабочих мест.

Кроме этого, она рассказала о программах «ФОТ 0» «ФОТ 2.0», которые оказались самыми востребованными мерами господдержки для бизнеса.

Также пострадавшие компании могут воспользоваться другими мерами поддержки, которые продлили на 2021 год.

Среди таких мер Илюшникова назвала мораторий на проверки для малого бизнеса, поддержку для производителей и продавцов подакцизных товаров, либерализацию требований к заемщикам региональных гарантийных и микрофинансовых организаций (РГО и МФО).

Еще она назвала льготную программу по кредитованию МСП по ставке 7%, которая также до сих пор действует.

На «Клерке» сегодян писали об исследовании института бизнес-омбудсмена, результаты которого выдали неутешительный прогноз о возможном закрытии каждого десятого бизнеса в стране.