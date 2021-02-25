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Так закроется ли в этом году 10% бизнеса? Что говорят сами предприниматели

Как представители бизнеса прокомментировал сообщенрие, что 10% российского бизнеса собираются закрыться в 2021 году.

Об этом на «Клерке» сегодня писали. Позже МЭР сообщило, что все не так уж плохо, перечислив действующие меры господдрежки.

А вот что говорят представители бизнеса.

45% предпринимателей из бьюти-компаний России на треть сократили персонал

Нина Литвинова — общественный уполномоченный бьюти-индустрии, вице-президент Ассоциации Предпринимателей Индустрии Красоты, член Партии Роста, управляющий партнер федеральной сети маникюра и педикюра «Пальчики».

«Вероятность закрытия каждой 10-ой компании в бьюти-индустрии остается очень высокой, так, 45% предпринимателей нашей отрасли уже на треть сократили персонал, помимо прочего имеют долги по налоговым обязательствам, что приводит фактически к тому, что бизнес находится на грани выживания из-за высокой арендной и налоговой нагрузки. Здесь же следует отметить и то, что ситуацию осложняет увеличившиеся в 6 раз затраты на средства индивидуальной защиты и сокращение рабочих мест в салоне на 30% для соблюдения социальной дистанции. С точки зрения идеальной налоговой системы для предпринимателей человекоёмких отраслей, сниженная ставка упрощенной системы была бы сейчас большой поддержкой.

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Уже многие регионы пошли на уступки для указанных отраслей и в этот кризисный период снизили УСН до 1-2% от оборота, и до 5-6% на разницу доходы минус расходы, вместо 15%. Это существенная поддержка и в принципе это система, которая позволит предпринимателям прожить тяжелый период, особенно, если ее можно было бы закрепить на ближайшие 5 лет. Также если бы дополнить сокращенную ставку по УСН еще и снижением ставки по социальному налогу — 15% от всей суммы заработной платы, а не только разницы, превышающей МРОТ, это тоже очень сильно бы повлияло на увеличение налоговых отчислений в бюджет и легализацию этой части налогообложения.

По данным 2019 года количество действующих юридических лиц и ИП в сфере красоты только в Москве и Московской области составляло порядка 10 000 компаний. В них было задействовано порядка 180 000 профессионалов, до момента самоизоляции предоставлявших услуги более чем 750 000 клиентам ежедневно.
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Приостановка деятельности предприятий бьюти-индустрии привела к огромным потерям, что в свою очередь сказалось на поступлениях в правительственный бюджет. Отдельно следует отметить, что большинство рабочих мест в сфере индустрии красоты занимают женщины, чьи возможности на рынке труда ограничены и не защищены по сравнению с мужской частью населения. Кстати, большинство предпринимателей индустрии красоты тоже женщины, но их доля в малом бизнесе сейчас составляет менее 30%, что существенно ниже уровня стран с развитыми и диверсифицированными экономиками. Все предприниматели бьюти-индустрии отмечают, что смогли сработать в последние месяцы на 20-25% хуже, чем в 2019 году.

Важно отметить, что такие индустрии, как: ресторанная, культурно-выставочная, туристическая, фитнес- и бьюти- тесно взаимосвязаны между собой. Поэтому ограничения и снижение спроса в целом, влияют на все эти индустрии. Так, например, женщина, прежде чем пойти в ресторан или на работу, обязательно посетит салон красоты.

Таким образом, введенные ограничения вызывают цепную реакцию. Тем не менее, предприниматели бьюти-индустрии благодарны тому, что у них остается возможность работать, и они не оказались закрыты, как это случилось с коллегами-предприятиями в европейских странах».

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Импортер чая: в течение полугода мы продаем тот же объем, что годом ранее реализовывали за два месяца

Сергей Демин — заместитель председателя Партии Роста, Генеральный директор компании «Млесна».

«Ориентируясь на данные исследования очевидно, что вероятность закрытия каждой 10-ой компании очень велика. И удивляться здесь нечему: платежеспособный спрос сократился, компании недополучают выручку, сокращают персонал и производство — так негативная цепочка замыкается, и разрушающий механизм начинает работать в полную силу. В тоже время, как не печально это осознавать, но многое будет зависеть в течение этого года от международной обстановки: санкций и цен в нефтегазовом секторе. При высоких расценках на нефть, мы по сей день можем формировать запас средств в бюджете, которые необходимы для социальной поддержки населения, и как итог — поддержания спроса на товары и услуги.

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Конечно, при условии, что часть предприятий закроется, на биржу труда придут новые безработные граждане. И, увы, на пособие они уже не смогут позволить себе приобрести привычные товары и услуги. В целом, я считаю, снизится качество жизни. Граждане станут более избирательными, откажутся от каких-то покупок. Оставшиеся в строю предприятия вынуждены будут подстроиться и сократить ассортимент, сузить свое предложение. Картинка весьма не радужная, поэтому её необходимо избежать в реальности. Мы не раз заявляли о том, что предпринимателям, как двигателям экономики, нужны отмена налогов, снижение административного давления, доступ к оборотным средствам и сниженные тарифы поставщиков тепло- и электроэнергии.

Бизнес не просит помощи в виде денег, он способен заработать их сам. Государству лишь нужно дать предпринимателями такую возможность — заработать!

Пессимизм, на самом деле, прослеживается во всех отраслях. Нет спроса — нет повода для оптимизма. Можно предположить, что дела у туристических компаний, рестораторов, авиаперевозчиков, наверное, чуть хуже, чем у других. С другой стороны, даже, казалось бы не пострадавшие торговые компании испытывают серьезные трудности со сбытом. Я анализирую свою деятельность и понимаю, что сегодня я в течение полугода продаю тот же самый объем, что годом ранее реализовывал за два месяца. Это серьезный сигнал к общей дестабилизации, а значит озвученные мной выше меры пора включать экстренно и для всех компаний».
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Агробизнес: у нас был сложный агрогод, с дефицитом рабочей силы в 75%. Поддержки мы не получили

Кирилл Ермоленко — член комитета по информационной политике регионального отделения Партии Роста в Самарской области, глава КФХ.

«Вероятность новых закрытий в секторе МСП очень велика. Я бы не только не сомневался в исследовании, но и сказал бы, что сегодня под ударом находится каждое 5 предприятие. Самой большой помощью, особенно для предприятий МСП, могут оказаться годовые льготные каникулы на налог на имущество и выплату страховых взносов в фонд оплаты труда (ФОТ). Это не спасет от дебиторских задолженностей перед контрагентами и задолженностями по заработным платам. Но как минимум год предприятия МСП будут меньше думать о том, где взять средства на налоги, а направят их на удержание на плаву собственного бизнеса и сохранение штата сотрудников. К каким последствиям (в плане безработицы, сокращения платежеспособного спроса и др.) приведет такое сокращение количества компаний точно сегодня ответить не сможет никто. Но если закроется даже каждое 10-е предприятие, то безработица увеличится минимум до 12.14%.

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Наиболее пессимистично выглядят сферы розницы, за исключением тех, что занимаются продуктами и домашней химией, а также все сферы услуг развлекательно и досугового характера.

При падении уровня заработка, в первую очередь граждане РФ откажутся от развлечений, новой одежды, электроники, мебели, а также от трат на отпуск. Если предметно говорить об агросекторе, который в меньшей степени, но все же пострадал, конкретно я за 2020 год ни поучил ни одной субсидии. Не потому, что я подал не вовремя документы или не заплатил налоги, а потому, что пришел отказ в связи с отсутствием денег, их львиную долю изъяли на оплату других секторов.

При этом у нас был сложный агрогод, с дефицитом рабочей силы в 75%, которую просто не пустили на границе РФ. Кроме того, небольшим КФХ, как мое, приходится нанимать много сторонней техники на посев и уборку. В итоге, в 2020-ом мы выжили не благодаря, а вопреки.

И далеко не каждое агропредприятие может похвастаться такой устойчивостью производственного процесса. Многие не стали сажать в принципе, сократив затраты, но и лишив себя прибыльной части, просто, чтобы переждать не спокойный год. В следующем придётся выходить на посевную, а не с чем. Нет ни запасенного дизельного топлива, ни субсидий, ни оборотных средств. При этом налоги за прошлый год необходимо оплатить уже сегодня. Поэтому, можно сделать вывод, что пострадали практически все сектора экономики, даже которые на первый взгляд кажутся благополучными. И все они с опаской смотрят в будущий день».

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Отрасль автомобилестроения вытянул КаМАЗ

Олег Коробченко, лидер Партии Роста в Татарстане, генеральный директор группы компаний «Кориб».

«В реальном секторе экономики в Татарстане помимо сферы услуг (гостиничного, туристического бизнеса, авиаперевозок и общепита), которая связана ограничениями из-за пандемии, наиболее пострадавшим остается нефтегазовое машиностроение. Это связано как со сделкой ОПЕК , в рамках которой Россия на два года подписала соглашение о снижении добычи нефти, так и с длительным падением мировых цен на сырье. Естественно, что инвестиционные ресурсы сократились, бурение скважин уменьшилось. Все это сказалось не только на нефтегазовом машиностроении, но и на сервисной отрасли, в которой занят МСБ. В пострадавших отраслях имеет место сокращение персонала и зарплат для оптимизации и сохранения предприятий.
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Что касается автомобилестроения в Татарстане, то отрасль вытянул КАМАЗ, который на 10% увеличил выручку по отношению к принятому в 2020 году бизнес-плану. Несмотря на падение экономики, благодаря программе импортозамещения и запуску новой линейки грузовиков, отрасль получила развитие, и поэтому малый, средний бизнес, который занимается поставкой автокомпонентов, сервисным обслуживанием, чувствует себя неплохо. А отрасль, которая занимается модернизацией, ремонтом техники и оборудования, даже показывает рост, поскольку предприятия экономят на покупке нового.

Машиностроительные компании, в том числе связанные с автопромом, серьезно поддержала программа льготного кредитования под 2% при условии сохранения персонала (в апреле кредиты уже можно будет списать). Правда, не все машиностроение смогло ей воспользоваться, а только работающие по некоторым кодам ОКВЭДов. Неплохо было продолжить эту программу и после апреля и расширить перечень ОКВЭДов пострадавших отраслей. Это позволило бы сохранить малый и средний бизнес.

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Все страны спасают бизнес любыми доступными способами, и я уверен, что у России хватит финансовых возможностей поддержать МСП. Если бизнес сегодня порушить, то создать его будет гораздо сложнее, а поддержав его, мы не допустим безработицы и государству не придется кормить людей, оставшихся без средств к существованию.

Кроме того, нам сегодня необходимо программы, которые не просто сохранят малый и средний бизнес, а будут стимулировать его к развитию, приведут к увеличению персонала. Должны быть налоговые преференции, льготы, субсидии тем, кто расширяет производство и набирает персонал. У Партии Роста есть программа несырьевого развития экономики, которая предполагает строительство 100 заводов по программе импортозамещения в каждом районе Татарстана.

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Но строительство новых заводов простых вещей (от шурупов до спортивной одежды) должно быть обеспечено госзаказом (в республике, например, есть программа «Покупай татарстанское», ее необходимо расширить). Господдержка отечественных товаропроизводителей нужна, поскольку очень сложно конкурировать с китайскими производителями, заполонившими своими товарами наш рынок. Необходимо также вносить изменения в 44-й ФЗ. В тендерах должен побеждать тот, кто гарантирует качество, а не предложит самый дешевый товар или услугу. Тогда рост ВВП не заставит себя долго ждать».

Маркировки продукции, отмена ЕНВД... Что дальше?

Аркадий Мурзаев — член Политсовета Ростовского регионального отделения Партии Роста, учредитель ООО «Экспорт-Трейд», учредитель ООО «Центр профессионального образования «Развитие».:
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«Вероятность закрытия 10% предприятий очень высокая. Все больше людей испытывают искреннее разочарование, попробовав свои силы в предпринимательстве. Главным образом, потому что реальные действия государства в лице различных его органов расходится с заявленной поддержкой.

Налоговая служба по малейшему вопросу, например из-за не передачи квитанции о приеме документов, может моментально заблокировать счет без всякого предупреждения. Вас порадуют, но позже. Процедура разблокировки — не быстрая. И плевать хотел конкретный исполнитель в ФНС, что у вас есть работники, что вы можете понести из-за остановки деятельности убытки гораздо большие по размеру, чем не доставленная квитанция. Это ваше личное горе, как предпринимателя. А звонить вам и пытаться выяснить вопрос без резких действий — так это много чести!

И становится ясно, кого государство поддерживает на самом деле. Опять же любой банк может вам отказать в кредите, толком не объясняя почему, при этом тарифы на банковские услуги постоянно растут и взымаются без колебаний. А самое главное, что невозможно предугадать, что государство придумает в очередной раз для того, чтобы предпринимателям жизнь медом не казалась. Та же самая маркировка продукции, которая якобы кого-то от чего-то защищает. На сегодняшний день с помощью акцизных марок и целой ЕГАИС не удалось остановить теневой оборот алкоголя а стране! А что тогда даст простая маркировка кроме повышения издержек у лояльных производителей? Или манипуляции с налоговыми режимами?

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Почему именно сейчас потребовалось отменять ЕНВД? Неужели это было так принципиально важно, типа вчера было рано, завтра будет поздно, надо сейчас!

И складывается абсолютная уверенность, что в области малого и среднего бизнеса нет ничего такого, чем государство не было бы готово пожертвовать при первой же возможности! Последствия при сокращении числа предприятий известны. Это рост безработицы. Будет и дальше наблюдаться снижение платежеспособного спроса, что еще больше будет ухудшать экономическую ситуацию. Наиболее пессимистично положение всех предприятий, связанных со сферой услуг. При снижении уровня дохода, легче отказаться от услуг салона красоты или фитнес-центра, чем от булки хлеба».

Омбудсмен по труду: наиболее пессимистично выглядят бизнесы, которые предлагают товары или услуги не первой необходимости: туризм, развлечения, досуг, спорт, продажи, бьюти-сфера

Дмитрий Порочкин, омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства, член Генерального совета Партии Роста, генеральный директор центра охраны труда «НСС Консалт».

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«Мы действительно наблюдаем сильное сокращение спроса на продукцию и услуги, что приводит к сокращению выручки в МСБ и закрытию бизнеса. Например, возьмем строительство. Здесь мы наблюдаем снижение спроса на офисные помещения, предложения квартир рядом с этими офисами, а также на коммерческие площади в торговых центрах. Строительная отрасль является наиболее большой и неоднородной и при этом наименее автоматизированной из всех отраслей. Любая приостановка деятельности здесь критична. COVID-19 ударил по большинству отраслей мировой экономики, причем в некоторых случаях даже сильнее, чем финансовый кризис 2008–2009 гг. Наша экономика не является исключением.

Все последствия прогнозируемого сценария, в принципе уже налицо. Ведь после первой волны пандемии и вытекающего из нее кризиса худшее, что могло произойти, уже произошло: множество компаний закрылось и закрывается, люди потеряли бизнес, работу или часть заработка, потребительский спрос понизился.
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На мой взгляд, экономическое восстановление может растянуться на несколько лет. Если говорить об упавшем потребительском спросе и о сокращении платежеспособности населения в целом, то наиболее пессимистично выглядят бизнесы, которые предлагают товары или услуги не первой необходимости: это туризм, развлечения и досуг, спорт, продажи, бьюти-сфера — все те сферы, на которых человек может сэкономить или найти альтернативный вариант решения по закрытию своих потребностей».

Сфера развлечений

Владимир Жиганов Генеральный директор международной сети интерактивных развлечений Клаустрофобия.

«Существует заблуждение, о том, что как только завершится локдаун — все двери откроются, и спрос сразу восстановится. К сожалению, это так не работает. Кризис отличается накопительным эффектом — чем дольше длится локдаун, тем более отрицательные последствия ощутят компании после открытия. Если во время пандемии бизнес с бизнесом разговаривал и многие шли на встречу — кто-то снизил аренду, кто-то согласился на отсрочки по платежам, то сейчас все обязательства вернулись на круги своя, а выручка — нет.

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Поэтому, многие компании ощущают ухудшение финансового положения. На падение выручки так же влияют изменившиеся во время пандемии паттерны поведения людей — привычки экономить, переход на домашнее питание и т.д.

Закроется ли каждая 10 компания? Скорее всего, закроются и, возможно, таких компаний будет больше. Но есть и интересные позитивные закономерности для успешных компаний — пандемия стала драйвером и эволюцией изменения стандартных моделей бизнеса — практически все ушли в гибридные модели, многие развивают онлайн-направления и претерпевают глобальную трансформацию».
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