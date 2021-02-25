Так закроется ли в этом году 10% бизнеса? Что говорят сами предприниматели

Как представители бизнеса прокомментировал сообщенрие, что 10% российского бизнеса собираются закрыться в 2021 году.
Об этом на «Клерке» сегодня писали. Позже МЭР сообщило, что все не так уж плохо, перечислив действующие меры господдрежки.
А вот что говорят представители бизнеса.
45% предпринимателей из бьюти-компаний России на треть сократили персоналНина Литвинова — общественный уполномоченный бьюти-индустрии, вице-президент Ассоциации Предпринимателей Индустрии Красоты, член Партии Роста, управляющий партнер федеральной сети маникюра и педикюра «Пальчики».
«Вероятность закрытия каждой 10-ой компании в бьюти-индустрии остается очень высокой, так, 45% предпринимателей нашей отрасли уже на треть сократили персонал, помимо прочего имеют долги по налоговым обязательствам, что приводит фактически к тому, что бизнес находится на грани выживания из-за высокой арендной и налоговой нагрузки. Здесь же следует отметить и то, что ситуацию осложняет увеличившиеся в 6 раз затраты на средства индивидуальной защиты и сокращение рабочих мест в салоне на 30% для соблюдения социальной дистанции. С точки зрения идеальной налоговой системы для предпринимателей человекоёмких отраслей, сниженная ставка упрощенной системы была бы сейчас большой поддержкой.
Уже многие регионы пошли на уступки для указанных отраслей и в этот кризисный период снизили УСН до 1-2% от оборота, и до 5-6% на разницу доходы минус расходы, вместо 15%. Это существенная поддержка и в принципе это система, которая позволит предпринимателям прожить тяжелый период, особенно, если ее можно было бы закрепить на ближайшие 5 лет. Также если бы дополнить сокращенную ставку по УСН еще и снижением ставки по социальному налогу — 15% от всей суммы заработной платы, а не только разницы, превышающей МРОТ, это тоже очень сильно бы повлияло на увеличение налоговых отчислений в бюджет и легализацию этой части налогообложения.По данным 2019 года количество действующих юридических лиц и ИП в сфере красоты только в Москве и Московской области составляло порядка 10 000 компаний. В них было задействовано порядка 180 000 профессионалов, до момента самоизоляции предоставлявших услуги более чем 750 000 клиентам ежедневно.