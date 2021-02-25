Так закроется ли в этом году 10% бизнеса? Что говорят сами предприниматели

Приостановка деятельности предприятий бьюти-индустрии привела к огромным потерям, что в свою очередь сказалось на поступлениях в правительственный бюджет. Отдельно следует отметить, что большинство рабочих мест в сфере индустрии красоты занимают женщины, чьи возможности на рынке труда ограничены и не защищены по сравнению с мужской частью населения. Кстати, большинство предпринимателей индустрии красоты тоже женщины, но их доля в малом бизнесе сейчас составляет менее 30%, что существенно ниже уровня стран с развитыми и диверсифицированными экономиками. Все предприниматели бьюти-индустрии отмечают, что смогли сработать в последние месяцы на 20-25% хуже, чем в 2019 году.

Важно отметить, что такие индустрии, как: ресторанная, культурно-выставочная, туристическая, фитнес- и бьюти- тесно взаимосвязаны между собой. Поэтому ограничения и снижение спроса в целом, влияют на все эти индустрии. Так, например, женщина, прежде чем пойти в ресторан или на работу, обязательно посетит салон красоты.

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Импортер чая: в течение полугода мы продаем тот же объем, что годом ранее реализовывали за два месяца

«Ориентируясь на данные исследования очевидно, что вероятность закрытия каждой 10-ой компании очень велика. И удивляться здесь нечему: платежеспособный спрос сократился, компании недополучают выручку, сокращают персонал и производство — так негативная цепочка замыкается, и разрушающий механизм начинает работать в полную силу. В тоже время, как не печально это осознавать, но многое будет зависеть в течение этого года от международной обстановки: санкций и цен в нефтегазовом секторе. При высоких расценках на нефть, мы по сей день можем формировать запас средств в бюджете, которые необходимы для социальной поддержки населения, и как итог — поддержания спроса на товары и услуги.

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Конечно, при условии, что часть предприятий закроется, на биржу труда придут новые безработные граждане. И, увы, на пособие они уже не смогут позволить себе приобрести привычные товары и услуги. В целом, я считаю, снизится качество жизни. Граждане станут более избирательными, откажутся от каких-то покупок. Оставшиеся в строю предприятия вынуждены будут подстроиться и сократить ассортимент, сузить свое предложение. Картинка весьма не радужная, поэтому её необходимо избежать в реальности. Мы не раз заявляли о том, что предпринимателям, как двигателям экономики, нужны отмена налогов, снижение административного давления, доступ к оборотным средствам и сниженные тарифы поставщиков тепло- и электроэнергии.

Бизнес не просит помощи в виде денег, он способен заработать их сам. Государству лишь нужно дать предпринимателями такую возможность — заработать!