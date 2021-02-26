На доходы по процентам от вклада тоже распространяется право на вычеты по НДФЛ

Социальный и имущественный налоговые вычеты по НДФЛ применяются к доходам, образующим основную налоговую базу.

В отношении налоговых баз, не относящихся к основной налоговой базе, эти налоговые вычеты не применяются.

К основной налоговой базе, в том числе, относится база по иным доходам, не поименованным в подпунктах 1 — 8 пункта 2.1 статьи 210 НК. Доход в виде процентов по банковским вкладам, который с 2021 года облагается НДФЛ, там не поименован, а значит он относится к основной налоговой базе.

Таким образом, при определении основной налоговой базы в отношении доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, налогоплательщик вправе уменьшить сумму подлежащих налогообложению доходов на сумму налоговых вычетов, в частности, социального (ст. 219 НК) и имущественного (ст. 220 НК).

Такой вывод содержится в письме Минфина от 08.02.2021 № 03-04-05/7952.