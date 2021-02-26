Налоговики 12 лет не трогали ИП, а теперь вдруг вспомнили, что он не отчитался по ЕНВД. Так можно было?

Налоговики «проснулись» и вспомнили, что ИП не отчитался по ЕНВД аж с 2008 года. И теперь хотят доначислить по полной, вместе со штрафами. А они вообще так могут?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Налоговая утверждает, что ИП не отчитался по ЕНВД за одну точку с 2008 года. Декларации сдавались своевременно за две точки все это время. Третья точка была в начале деятельности, там ИП был прописан, но выписался и квартиру продал, и посчитал, что с учета сниматься не надо и больше в Декларации эту точку не показывал, и деятельность там не вел. Ни разу никаких требований не прилетало.

И вот, спустя столько лет, налоговая опомнилась, мол вы не отчитались по ЕНВД за одну точку с 2008 года. Что делать? Ведь декларации сданы. ИП готов оплатить штраф или что там за нулевку. Но налоговая хочет и начисления, и штраф по полной. Как разрулить ситуацию?».

В комментариях налоговую предложили, мягко говоря, проигнорировать.

«Слать налоговую лесом. Они ничего не могут доначислить за 2008 год. И никаких санкций за несдачу деклараций тоже не могут применить».

Автор отвечает, что они не идут.

«Пытались слать, весь телефон разбили. Мы присылали письма по Сбису с пояснениями мол отстаньте, утверждают, что у них письма не открываются. Идиотизм какой-то».

На это пишут, что если до суда дойдет, налоговая проиграет.

«Налоговая проигрывает в судах такие дела. Взыскать может только то, о чем знает менее трёх лет».

Кто-то советует приказ сделать о неиспользовании точки.

«Подготовьте приказ от имени ИП от 2008 года о том, что эту точку не использовать в деятельности, связанной с ЕНВД в связи с намерением продажи недвижимости. Это будет документ, на основании которого вы не указываете этот объект в ЕНВД. В письме напишите, что на основании приказа (прилагается) объект не является объектом ЕНВД».

Совет вызвал недоумение у других прокомментировавших.

«Зачем вот это все? Все сроки давно вышли, налоговая ничего не может требовать. ИП вообще может заявить, что сдавал отчет. И пусть попробуют доказать, что этого не было».

Автор на это возражает:

«Срок за 4 квартал 2020 по камералке не вышел. ИП не может доказать, что сдавал, потому что не сдавал. Голословными заявлениями от ИФНС не отделаешься».

На что автору пишут, что раз налоговики этого раньше не делали, то с чего начинают сейчас.

«У налоговой было 12 лет, чтобы потребовать декларации. Раз она этого не делала, значит не считала ИП плательщиком ЕНВД. И потому требовать декларацию за 4 квартал 2020 года они никак не могут».

Еще автору посоветовали глянуть следующую судебную практику:

«Постановление по делу №А27-20410/2015: Арбитражный Суд Западно-Сибирского округа постановление от 17.08.2016 №Ф04-3635/2016».

Центр обучения «Клерка» пригшлашает на бесплатный вебинар «Как не спасовать на допросах, комиссиях, проверках. Ошибки схематозников». Он состоится 10 марта, начало в 11:00 по Мск.

Налоговики закручивают гайки. Пострадавший в коронакризис бюджет надо снова (и побыстрее!) наполнить.

Записывайтесь скорее. Вебинар бесплатный.