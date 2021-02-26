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5 лет общего режима и 8 млн штрафа за откат в 660 тысяч. Под угрозой — любой бизнес

ИП получила 5 лет реального срока общего режима и 8 миллионов штрафа за откат в 660 тысяч, который она отдавала заказчику в течение пяти лет.

Историю поведал на своей странице в Facebook налоговый консультант Кирилл Соппа.

«Да уж, в этой стране красть составы гораздо безопасней, чем красть велосипеды © Бандитский Петербург. Думаете, коррупция это когда госконтракт на 100 млн выполняется за 20, а 80 назад? «Х...н в стакан» © оттуда же.

📍 Обычная ИПешница поставляла продукты питания. В течении пяти лет она напоставляла в столовую ООО «Нефтедорстрой» продуктов на 16,8 млн рублей (300 тыс в месяц). За это она «откатывала» коменданту столовой — пенсионерке с хроническими заболеваниями — 3% (!!!!) — за непросрочку оплат ну и чтоб других не искала. В итоге, за эти жалкие 660 тыс рублей («откаченных» за период 2012-2017) ИПешница получила 5 лет реального срока в колонии общего режима и штраф 8 млн рублей (ст. 159, 204 УК), комендант — 3 года тоже реального срока (ст. 204 УК).

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📍«С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, конкретных обстоятельств дела, суд считает, что исправление подсудимых возможно только в условиях изоляции от общества, .... По мнению суда, наказание в виде лишения свободы, будет способствовать исправлению подсудимых, предупреждению совершения новых преступлений и соответствует принципу справедливости» (приговор Ухтинского городского суда Республики Коми от 09 июля 2020г. № 1-9/2020 по делу 1-281/2019).

📍Вот читаю я этот приговор и волосы шевелятся. На голове. Не потому что меня поразил приговор. Я узнаю в этом приговоре каждого третьего субъекта малого и среднего бизнеса в России. Внедряя управленческий учет, структурируя бизнес и консультируя по налоговым рискам я видел много бизнесов. Как бы не каждый третий даже, а каждый второй такой. Вот только несколько цитат.
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  • «Бонусы выдавали менеджерам по продажам в кассе наличными денежными средствами на основании расходно-кассового ордера, а затем отвозили представителю организации-покупателя, с которым была достигнута договоренность, в конверте».
  • «Расчетом суммы, подлежащей выдаче в качестве „бонуса“ Н. занимались сотрудники бухгалтерии (с 1 по 10 число месяца), они и предоставляли указанные сведения К., насколько ФИО9 было известно, процент „бонуса“ был фиксированным, составлял 3% от суммы оплаты за предыдущий месяц».
  • «В таблице „КАССА — ...“ отражены данные по контрагентам „Частное лицо“, „БОНУС“, „Скидка клиентам“, указанные контрагенты нереальны, их создавала бухгалтерия. .... Выплаты за 2017 год — „в сейф н.ф.“, „в сейф н.ф. накл ....“ - денежные средства, которые вносила Н. в сейф.... При внесении денежных средств оформлялся расходный кассовый ордер, а также имеется отсылка к товарной накладной „накл ....“, так как расходно-кассовый ордер оформлен, поскольку денежные средства передавались в сейф из кассы (то есть, чтобы денежные средства не числились в кассе)».
  • «В ИП ... велась двойная бухгалтерия, о чем при приеме на работу ей сразу же (!!!) сообщила К. В ИП была установлена программа 1С: Управление торговлей, 1С: Бухгалтерия, в ней отражались все фактические бухгалтерские и экономические операции, при чем некоторые операции были для налоговой, то есть официальные, их выделяли под галочкой „бухгалтерский учет“, а другие были для личного контроля со стороны К. ... и не отражались для налоговой, то есть были не официальными, на такие операции галочка „бухгалтерский учет“ не ставилась. .... Это так называемый уход от налоговой».
  • «Свидетель М. (скорей всего бывший главбух — прим. мое) оговорила ее, т.к. последняя осуждена за хищение денежных средств по заявлению К., таким образом, она сообщает недостоверную информацию и мстит ей. Также М. не вела должным образом учет в программе 1С, после ее ухода базу пришлось восстанавливать, информация, которая содержится в базе, является недостоверной».
  • «В ноябре 2015 года по указанию К. ФИО194 в ее машину была погружена часть неофициальной документации ИП, ..., документация по „черной“ зарплате, ..., а также на флешке архив базы 1С: Управление торговлей. Данные документы ФИО194 добровольно выдала следователю в ходе предварительного расследования».
👉Самое интересное, что когда собственникам говоришь про риски двойной бухгалтерии, у них один универсальный ответ: «у нас сервер в недоступном месте, нажмем кнопку и все погаснет». Поможет ли это? «Х...н в стакан», как говорил Антибиотик. Бизнес в итоге является заложником менеджеров по продажам, которые продают за «бонус» и возят конверты, заложником бухгалтеров, которые снимают галочки на операциях в 1С, заложником главбухов, которые уже столько знают, что их не то что увольнять, в завещание уже впору включать... Представителям правоохранительных органов и изымать ничего не надо, эти сотрудники сами все сдадут. Да и зачастую не нужна им Ваша база. Достаточно знать про ее наличие.

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👉«4. Согласно пункту 2 статьи 110 Кодекса налоговое правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, осознавало противоправный характер своих действий (бездействия), желало либо сознательно допускало наступление вредных последствий таких действий (бездействия).... К прямым доказательствам относятся показания свидетелей, наличие изъятых документов, раскрывающих фактические намерения лица и их реализацию (записи, документы и (или) файлы «черной бухгалтерии»), видео- и аудиозаписи, результаты прослушивания телефонных и иных переговоров«. Совместное письмо СК РФ и ФНС России от 13/07/2017 №ЕД-4-2/1350@.

👉Достаточно отчет изъять, несовпадающий с данными регламентного учета (а у вас таких валом на столах сотрудников), письмо в электронной почте с бюджетом реальным (расходы же надо как то сотрудникам согласовывать, особенно зарплату, особенно в период пандемии удаленно) служебную записку главбуха с расчетом налоговой экономии (вообще классика)... И все, умысел.

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👉Я понимаю, если дробление голимое, то внедрять безопасный упручет бессмысленно. А вот задорого отструктурировать бизнес и потом прилипнуть на «галочках» и «бонусах» будет очень обидно. Тем более грамотно структурированный бизнес очень хорошо ложится под упручет без «галочек»«.

Собственно, подобное о размерах воровства говорил еще Марк Твен. «Того, кто украл булку, посадят в тюрьму. А того, кто украл железную дорогу — выберут в парламент».

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