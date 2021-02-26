5 лет общего режима и 8 млн штрафа за откат в 660 тысяч. Под угрозой — любой бизнес

ИП получила 5 лет реального срока общего режима и 8 миллионов штрафа за откат в 660 тысяч, который она отдавала заказчику в течение пяти лет.

Историю поведал на своей странице в Facebook налоговый консультант Кирилл Соппа.

«Да уж, в этой стране красть составы гораздо безопасней, чем красть велосипеды © Бандитский Петербург. Думаете, коррупция это когда госконтракт на 100 млн выполняется за 20, а 80 назад? «Х...н в стакан» © оттуда же.

📍 Обычная ИПешница поставляла продукты питания. В течении пяти лет она напоставляла в столовую ООО «Нефтедорстрой» продуктов на 16,8 млн рублей (300 тыс в месяц). За это она «откатывала» коменданту столовой — пенсионерке с хроническими заболеваниями — 3% (!!!!) — за непросрочку оплат ну и чтоб других не искала. В итоге, за эти жалкие 660 тыс рублей («откаченных» за период 2012-2017) ИПешница получила 5 лет реального срока в колонии общего режима и штраф 8 млн рублей (ст. 159, 204 УК), комендант — 3 года тоже реального срока (ст. 204 УК).

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📍«С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, конкретных обстоятельств дела, суд считает, что исправление подсудимых возможно только в условиях изоляции от общества, .... По мнению суда, наказание в виде лишения свободы, будет способствовать исправлению подсудимых, предупреждению совершения новых преступлений и соответствует принципу справедливости» (приговор Ухтинского городского суда Республики Коми от 09 июля 2020г. № 1-9/2020 по делу 1-281/2019).

📍Вот читаю я этот приговор и волосы шевелятся. На голове. Не потому что меня поразил приговор. Я узнаю в этом приговоре каждого третьего субъекта малого и среднего бизнеса в России. Внедряя управленческий учет, структурируя бизнес и консультируя по налоговым рискам я видел много бизнесов. Как бы не каждый третий даже, а каждый второй такой. Вот только несколько цитат.