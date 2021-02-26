Расширен перечень госуслуг, которые можно получить без привязки к прописке

Перечень госуслуг, оказываемых по экстерриториальному принципу, расширен ещё на шесть позиций.

Опубликовано соответствующее Распоряжение Правительства.

Поясним, принцип экстерриториальности означает, что за услугой можно обратиться в любой МФЦ или в ближайшее подразделение профильного госоргана, при этом неважно, где человек зарегистрирован или проживает.

Благодаря новому распоряжению граждане независимо от того, где прописаны, смогут обращаться за справками об инвалидности и выписками из государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Также у них теперь будет возможность обратиться в ПФР для корректировки сведений на лицевом счёте и подать заявление на парковку в специальных местах для водителей-инвалидов.

Юрлица могут запрашивать у территориальных управлений Ростехнадзора аттестацию по вопросам промышленной безопасности, а также обращаться в подразделения Ространснадзора за разрешениями на международную перевозку опасных грузов.

С учётом подписанного распоряжения число услуг, предоставляемых в России по экстерриториальному принципу, достигнет 80.