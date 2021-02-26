1 марта истекает срок представления налоговыми агентами отчетности по НДФЛ за 2020 год

1 марта истекает срок представления налоговыми агентами расчета налога на доходы физических лиц 6-НДФЛ и справок о доходах и суммах налога физических лиц 2-НДФЛ за 2020 год.

За нарушения при сдаче расчета 6-НДФЛ предусмотрены санкции:

за несвоевременное представление расчета — штраф в размере 1 000 руб. за каждый полный или неполный месяц просрочки, а при просрочке более 10 рабочих дней также блокировка счетов (п. 3 ст. 4, ст. 126 НК РФ);

за указание недостоверных сведений — штраф в размере 500 руб. за каждый недостоверный документ;

за несоблюдение способа представления расчета — штраф в размере 200 руб.

За нарушения при подаче справки 2-НДФЛ налоговому агенту может грозить штраф:

за несвоевременное представление справки 2-НДФЛ — в размере 200 руб. за каждую несданную справку (пп. 8 п. 3 ст. 4, ст. 126 НК РФ);

за указание недостоверных сведений — в размере 500 руб. за каждый недостоверный документ.

Кроме того, за несвоевременное представление расчетов 6-НДФЛ налоговые органы также вправе приостановить операции по банковским счетам налогового агента.