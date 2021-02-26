Принудительная ликвидация чистой и работающей компании как недействующей. Ошибка, или территория так избавляется?

Работающую компанию, без отметки в ЕГРЮЛ о недостоверных сведениях, хотят исключить из ЕГРЮЛ как недействующую. Сведения подала территориальная инспекция.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Столкнулась с тем, что действующую организацию, которая уплачивает налоги и сдаёт отчетность ФНС хочет исключить из ЕГРЮЛ в соответствии со ст.21.1 ФЗ-129. При этом в выписке никаких отметок о недостоверности адреса или на директора не было, кто-нибудь сталкивался с таким беспределом? Мне кажется это местная территориалка хочет избавиться от компании. После звонка в МИФНС № 46 стало известно, что наша территориальная налоговая подала такие сведения в регистрирующий орган. Вообще совести у них нет. Жалобу, интересно, можно подать на такое безобразие?».

Можно подать возражения на предстоящие регистрационные действия. А вообще, по указанной статье исключают либо недействующую компанию, которая год не сдавала отчетность и не было движений по счетам, либо у которой запись о недостовекрных сведениях в ЕГРЮЛ. Но по ошибке тоже часто бывает. Жалоба в вышестоящие инстанции как лекарство.

В комментариях спросили, как узнали о предстоящем исключении. Автор пишет, что просто выписку из ЕГРЮЛ получили. На это пишут:

«Пишите возражения, укажите, что действующие. Отправьте в территориальную и регистрирующую».

А вот более развернутый комментарий:

«У нас была такая примерно такая же ситуация. Прилетает отметка о недостоверности адреса. Звоню в ИФНС, почему появилась отметка? Типа нам присылали какое то уведомление, а мы на него не ответили. Куда присылали — не ясно. В Контуре не было, почтовых писем не было. Сдаём новую форму Р13014, нам ответ, что приостанавливают регистрацию для проверки. Директор сходил, написал им заявление, что организация действует и доки приложил, прождали месяц, отметку сняли. И вот не ясно, какого хрена это было? Организация существует с 90-х годов была ещё ЧП, потом ООО, все платить я и сдаётся, чего им надо было?».