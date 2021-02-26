Клипом Моргенштерна для Альфа-банка недовольна ФАС: всему виной декольте

ФАС возбудила дело из-за скандального рекламного клипа Альфа-банка с рэпером Иоргенштерном.
На «Клерке» писали, что после выхода этого клипа бухгалтеры задумались с прекращением работы с Альфа-банком.
Как пишет «РБК», ведомство, в частности, сочло «вызывающим и непристойным» созданный в ролике образ сотрудниц Альфа-банка, так как девушки появляются в кадре в рубашках с «чрезмерно откровенным» вырезом, через который «виднеется нижнее белье».
«Созданный в рекламе образ противоречит реальному образу сотрудников банка», — отмечается в опубликованном ФАС определении.
Также ведомство упомянуло:
- распитие алкоголя в клипе;
- рекламу несовершеннолетним;
- утверждение «лучший банк страны» в отсутсии критериев, на основании которых сделан этот вывод;
и ряд других нарушений.
Определение ФАС можно скачать во вложении.