Стоит ли судить о банке только по рекламе для целевой аудитории? Бухгалтеры, судя по всему, считают, что стоит. Клерков возмутила реклама Альфа-банка, в которой снялся популярный у молодежи рэпер Моргенштерн. Клип вызвал неоднозначную реакцию.

Негодуют в «Красном уголке бухгалтера».

«Скажите, а что с Альфа-банком происходит? Что за безумие? Банк не следит за своей репутацией совсем? Банк забыл что такое репутация? Девушки с заниженной социальной ответственностью только в Альфа-банке (судя по клипу) работают? Пора закрывать там счета. ДА? Это же днище. Что думаете?».

Имеется в виду клип, о котором еще написало издание Sostav.

Издание ссылается на Алексея Гиязова, директора по маркетингу и массовым коммуникациям «Альфа-банка.

«„Вы что там, совсем с ума сошли?“, — напишут мне в соцсетях эксперты по маркетингу. Скажу так: да, но не сегодня», — рассуждает он, — «Моргенштерн — один из самых ярких и противоречивых персонажей в стране. И не сделать с ним совместный проект — это профессиональное преступление».

Также издание пишет, что в «Альфа-Банке» подчеркнули, что не используют образ Моргеншерна в рекламных роликах на ТВ и в наружных форматах — «Алишер работает на свою аудиторию». В компании не стали ограничивать исполнителя «да и, если честно, не смогли бы — проект бы тогда не получился».

В комментариях кто-то просто поинтересовался, о ком идет речь. А кто-то уже хочет закрыть там счет, поскольку карта у ребенка в этом банке. На это пишут:

«Вы серьезно из-за клипа карту ребенку закрывать? Он его как через карту плохому научит? Этот клип рассчитан на молодежь, которая его слушает независимо от того, нравится он вам или нет. Мда... Чувство юмора... Ирония.. Не надо ко всему так серьезно относится. А у нас был „Сектор газа“ и „Ленинград“ 🙂».

На это отвечают, что «Сектор Газа» банки не рекламировал. А по поводу закрытия счетов — вот еще мнение:

«Закрывать счета, думаю не стоит. А вот борьбу за молодых Тинькову они явно проиграли, даже не начав. Этот клип — попытка привлечь молодёжь в банк».

А кто-то подходит к вопросу более прагматично:

«Чем бы дитя не тешилось, лишь бы по 115-ФЗ не блокировали:-)».

Вообще, стоит согласиться вот с таким комментарием, что это просто эффективный заход в целевую аудиторию:

«Нет плохой и хорошей рекламы, есть эффективная и нет. Судя по всему, здесь попадание, раз это вызывает бурную реакцию настолько, что заставляет вас принести это аж сюда создавая дополнительный охват аудитории забесплатно».

Еще пишут, что главное, чтобы банк был хороший и нормальное обслуживание:

«А при чем тут реклама и обслуживание, тарифы и т.д.? Мне, например, все равно кто там у них снялся. Мне важней, что там (пока) нормальное обслуживание, персональные менеджеры, которые перезванивают по щелчку, и нормальные тарифы. Не без нюансов конечно, но у кого их сейчас нет?».

Коллеги, а вы как думаете? Стоит судить о банке по его рекламе, или все это предрассудки?