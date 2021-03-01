На личные покупки ИП и самозанятых распространят закон о защите прав потребителей

Роспотребнадзор подготовил поправки в «Закон о защите прав потребителей». Соответствующий проект опубликован на федеральном портале.

В частности, предлагается уточнить понятие «потребитель», чтобы под эту категорию не подходили самозанятые, покупающие товары (работы, услуги) для своих профессиональных, а не личных целей.

Кроме того, учитывая правоприменительную практику и позицию Верховного Суда РФ, международный опыт, закрепляется, что ИП по покупкам исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской и иной приносящей доход деятельностью, вправе пользоваться гарантиями, установленными Законом о защите прав потребителей.

В законе пропишут следующую норму:

Гражданин, зарегистрированный в качестве ИП, а также иное лицо, осуществляющее в соответствии с законом отдельные виды деятельности без госрегистрации в качестве ИП, по сделкам, заключенным им с продавцом (исполнителем) при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных c предпринимательской деятельностью, или иной приносящей профессиональный доход деятельностью, вправе пользоваться гарантиями, установленными настоящим Законом.