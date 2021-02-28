Самозанятых впишут в закон о защите прав потребителей как продавцов и как покупателей

Режим самозанятости ввели в 2019 году, однако до сих пор еще в законах есть некоторые пробелы и эта новая категория бизнесменов не вписывается в старые нормы.

Одно из таких белых пятен — защита прав потребителей.

На данный момент права потребителей, приобретающих товары/услуги у самозанятых физлиц, защищены постольку-поскольку. Дело в том, что в Законе РФ № от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ЗоЗПП) в качестве продавцов/исполнителей, на которых распространяется действие закона, значатся только организации и ИП.

То есть формально самозанятые под действие этого закона не подпадают. Безусловно, если спор о некачественной услуге дойдет до суда, то наверняка суд встанет на сторону потребителя.

Кстати, вопрос относительно применения норм вышеназванного закона к самозанятым, ранее был рассмотрен на сайте ФНС в разделе «Часто задаваемые вопросы».

Отмечу, что давая разъяснения по этому вопросу, ФНС вторглась в чужую епархию. У этого ведомства нет полномочий давать разъяснения по данному вопросу. Такое право есть только у Роспотребнадзора.

Тем не менее, ФНС высказала свою точку зрения, и судя по ней, ЗоЗПП в полной мере распространяется и на самозанятых, потому что они являются продавцами и исполнителями услуг. В вопросе речь шла об уголке потребителя — нужен ли он самозанятым?

Вот что ответила тогда ФНС:

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», в котором сказано, что «Уголок потребителя» может быть оформлен в виде информационного стенда либо содержаться в папке в виде правовой информации в доступном для покупателя месте и обязателен для изготовителей, продавцов товаров, исполнителей услуг, то есть «самозанятых». Покупатель вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме Вашей работы и реализуемых Вами товарах (работах, услугах).

Между тем напомню, что в ЗоЗПП есть определение продавцов и исполнителей и самозанятые там не указаны, а значит требования этого закона, в том числе о вывеске и так называемом уголке потребителя, на них формально не распространяются.

Однако скоро ситуация изменится. Накануне на портале проектов нормативных актов был размещен проект закона с поправками в ЗоЗПП.

Поправок много, и некоторые из них касаются самозанятых.

Будет прописано, что лица, осуществляющие отдельные виды деятельности без государственной регистрации в качестве ИП являются субъектами, при сделках с которыми применяются положения законодательства о защите прав потребителей.

Для этого в преамбуле закона изменят расшифровку понятий «исполнитель» и «продавец». В обновленном законе это будут не только организации и ИП, но и «иное лицо, осуществляющее в соответствии с законом отдельные виды деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя».

Это касается самозанятых в качестве продавцов и исполнителей.

Другая поправка касается самозанятых в качестве покупателей.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что сейчас покупки самозанятых подпадают под действие ЗоЗПП, даже если это покупки отнюдь не в личных целях.

Дело в том, что сейчас потребитель — это человек, покупки которого не связаны с осуществлением предпринимательской деятельности.

Однако деятельность самозанятых не предпринимательская, а профессиональная. То есть формально они со всеми своими бизнес-покупками подпадают под определение «потребитель» и могут рассчитывать на защиту потребительских прав по этому закону.

Роспотребнадзор решил отделить мух от котлет и в новой версии закона будет сказано, что потребитель — это гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или иной приносящей профессиональный доход деятельностью.

При этом отдельно пропишут, что личные покупки самозанятых под действие ЗоЗПП подпадают, чтобы их статус плательщика НПД не препятствовал защите их потребительских прав.

Преамбула закона пополнится таким абзацем: