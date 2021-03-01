Алименты с аванса: перечислять или придержать

На нашем форуме коллеги затеяли обсуждение на тему перечисления алиментов. Зарплата, как известно, перечисляется два раза в месяц. А как быть с алиментами?

Согласно пункту 3 ст. 98 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» лица, выплачивающие должнику заработную плату или иные периодические платежи, в трехдневный срок со дня выплаты обязаны выплачивать или переводить удержанные денежные средства взыскателю.

Однако из этой нормы не прослеживается однозначный вывод относительно аванса.

вопрос в том и состоит, являются ли суммы, выплачиваемые в качестве аванса в счёт заработной платы месяца, самой заработной платой, чтобы применить это требование. Пока нет подтверждающих документов, что эта выплата соответствует условиям трудового договора, нельзя её считать заработной платой работника в целях обращения на неё взыскания. — GSokolov

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В основном коллеги придерживаются следующей тактики:

Рассчитывая аванс к выдаче, высчитывают сумму алиментов и перечисляют сотруднику деньги за минусом алиментов. Это делается, чтобы в конце месяца не возникло ситуации, когда алименты уже не с чего удерживать, так как сумма к выдаче за вторую половину месяца меньше, чем алименты за месяц. Но сами алименты в день выплаты аванса взыскателю не перечисляют. И только по итогам месяца, когда зарплата уже окончательно начислена, а алименты рассчитаны и удержаны, производится выплата зарплаты сотрудникам и перечисление алиментов.

Впрочем, некоторые коллеги уверены, что перечислять алименты, как и зарплату, надо два раза в месяц.

В этой связи мы решили провести опрос и выяснить, как чаще всего бухгалтеры поступают на практике. Приглашаем вас принять в нем участие.