❓ Введение новой формы бумажных трудовых книжек озадачило бухгалтеров

В начале года Минтруд опубликовал проект нового Приказа, который касается работы с бумажными трудовыми книжками.

Например, отменяется приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки, и книга учета трудовых унифицированной формы. Работодатель сам будет разрабатывать формы этих книг.

Проектом также утверждается новая форма бумажной трудовой книжки. Как сообщает «Российская газета», трудовые книжки нового образца могут быть введены в действие с 1 января 2023 года.

Новая трудовая мало чем отличается от действующей сейчас формы, но все-таки кое-какие незначительные изменения есть.

Люди не понимают — зачем она нужна? Обсуждение на эту тему проходит на нашем форуме.

Бумажная трудовая книжка заводится сотрудникам, которые впервые устроились на работу, но с 2021 года таким новичкам нельзя заводить бумажную трудовую. Им заводят электронный вариант. А те, кто уже имеет бумажную, и не отказался от ее ведения, приносит работодателю свой бумажный документ.

То есть та форма трудовой книжки, которая должна быть введена с 2023 года, утратила свою актуальность еще до момента ее утверждения.

Будут ли типографии печать эти новые бланки? Кто и зачем их будет покупать? Этими вопросами задаются бухгалтеры.

Обсуждение происходит в теме форума «Новые трудовые книжки в 2023???».