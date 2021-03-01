Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Что взыскивать с зарплаты работника в первую очередь, алименты или банковский кредит?

По одному работнику два исполнительных листа и одно мировое соглашение. Два взыскания по алиментам, одно по кредиту в банке. В какой очередности и  в каком количестве можно это взыскивать с зарплаты?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите, пожалуйста, как действовать в следующей ситуации. Речь идёт об исполнительных листах по одному сотруднику.

Дано:

  1. Исполнительный лист на алименты на 1 ребёнка (1-я жена) — 1/4 от доходов 50% долг по алиментам.
  2. Мировое соглашение на фиксированную сумму в 11000 рублей (2-я жена).
  3. Исполнительное производство — 50% в банк, по кредиту.
Если максимально удерживать не более 70%, то даже на алименты по 2-м детям не хватит, про кредит молчу. Пропорционально не разделить, т. к. соглашение на фиксированную сумму. Как лучше поступить в такой ситуации?».

📌 Реклама

В комментариях рекомендовали посмотреть закон об исполнительном производстве:

«Всё подробно расписано в законе об исполнительном производстве. алименты — удержания первой очереди, банк подождёт. если удержания одной очереди в несколько адресов — считаем пропорционально. Странно, что на долг по алиментам пристав не вынес 70% — видно взыскательница не активная и в расчёты не вникает».

Кто-то пишет, что мировое соглашение не в приоритете перед исполнительными листами:

«Мировое соглашение не исполнительный лист. В очередь после всех листов».

Однако, если мировое заверено у нотариуса, это ставит его в один ряд с исполнительными листами.

«Увы, не так, если это нотариально заверенное соглашение, то оно имеет такую же силу, как исполнительный лист (ч. 1 ст. 12 229-ФЗ)».

Автор подтверждает, что у нее как раз по этому работнику нотариально заверенное мировое.
Платформа ОФД
Подтвержденный профиль
«Учёт марок» - сервис по работе с маркировкой в одном окне
Интеграция с ЭДО, ОФД, СУЗ, ЕЛК Честный ЗНАК. Мониторинг чеков. Удобно и просто
Узнать больше
Реклама на Клерке

А вот обстоятельный более комменатрий:

«Исходя из того, что я вижу:

  1. Написать в соглашении на уплату алиментов можно всё, что угодно, любую фиксированную сумму, это не должно ставить одного ребенка в привилегированное положение перед другим.
  2. Пока не будут погашены долги по алиментам — все ИД по банкам откладываем в долгий ящик.
Как вижу я:

  1. 25% заработка удерживаем в счет погашения задолженности по алиментам на основании ИД.
  2. По 22,5% текущих алиментов — на 1 ребенка по ИД и на 2 ребенка по соглашению.
  3. Разницу 2,5% по первому ребенку и 11000 руб. — фактически удержанное по соглашению за каждый месяц учитываем отдельно, по первой сумме ставим в известность пристава, по второй — получателя по соглашению.
Пристава/суд в данной ситуации запросить можно, но, скорее всего, при официальном запросе получите официальный отказ, так как ст. 32 229-ФЗ дает право обратиться за разъяснениями порядка исполнения только должнику, взыскателю или приставу, я на эту тему разговаривал с знакомой судьей, не думаю, что с тех пор практика менялась».
Онлайн-курс
Валютные операции: все, что нужно знать для работы без штрафов
Об одной из самых запутанных бухгалтерских тем: понятно и с примерами
Записаться
5850
9750 ₽
–40%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама