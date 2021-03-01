Что взыскивать с зарплаты работника в первую очередь, алименты или банковский кредит?

По одному работнику два исполнительных листа и одно мировое соглашение. Два взыскания по алиментам, одно по кредиту в банке. В какой очередности и в каком количестве можно это взыскивать с зарплаты?
Спросили в «Красном уголке бухгалтера».
«Подскажите, пожалуйста, как действовать в следующей ситуации. Речь идёт об исполнительных листах по одному сотруднику.
Дано:
- Исполнительный лист на алименты на 1 ребёнка (1-я жена) — 1/4 от доходов 50% долг по алиментам.
- Мировое соглашение на фиксированную сумму в 11000 рублей (2-я жена).
- Исполнительное производство — 50% в банк, по кредиту.
В комментариях рекомендовали посмотреть закон об исполнительном производстве:
«Всё подробно расписано в законе об исполнительном производстве. алименты — удержания первой очереди, банк подождёт. если удержания одной очереди в несколько адресов — считаем пропорционально. Странно, что на долг по алиментам пристав не вынес 70% — видно взыскательница не активная и в расчёты не вникает».Кто-то пишет, что мировое соглашение не в приоритете перед исполнительными листами:
«Мировое соглашение не исполнительный лист. В очередь после всех листов».Однако, если мировое заверено у нотариуса, это ставит его в один ряд с исполнительными листами.
«Увы, не так, если это нотариально заверенное соглашение, то оно имеет такую же силу, как исполнительный лист (ч. 1 ст. 12 229-ФЗ)».Автор подтверждает, что у нее как раз по этому работнику нотариально заверенное мировое.