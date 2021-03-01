Что взыскивать с зарплаты работника в первую очередь, алименты или банковский кредит?

По одному работнику два исполнительных листа и одно мировое соглашение. Два взыскания по алиментам, одно по кредиту в банке. В какой очередности и в каком количестве можно это взыскивать с зарплаты?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите, пожалуйста, как действовать в следующей ситуации. Речь идёт об исполнительных листах по одному сотруднику.

Дано:

Исполнительный лист на алименты на 1 ребёнка (1-я жена) — 1/4 от доходов 50% долг по алиментам. Мировое соглашение на фиксированную сумму в 11000 рублей (2-я жена). Исполнительное производство — 50% в банк, по кредиту.

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Если максимально удерживать не более 70%, то даже на алименты по 2-м детям не хватит, про кредит молчу. Пропорционально не разделить, т. к. соглашение на фиксированную сумму. Как лучше поступить в такой ситуации?».

В комментариях рекомендовали посмотреть закон об исполнительном производстве:

«Всё подробно расписано в законе об исполнительном производстве. алименты — удержания первой очереди, банк подождёт. если удержания одной очереди в несколько адресов — считаем пропорционально. Странно, что на долг по алиментам пристав не вынес 70% — видно взыскательница не активная и в расчёты не вникает».

Кто-то пишет, что мировое соглашение не в приоритете перед исполнительными листами:

«Мировое соглашение не исполнительный лист. В очередь после всех листов».

Однако, если мировое заверено у нотариуса, это ставит его в один ряд с исполнительными листами.

«Увы, не так, если это нотариально заверенное соглашение, то оно имеет такую же силу, как исполнительный лист (ч. 1 ст. 12 229-ФЗ)».

Автор подтверждает, что у нее как раз по этому работнику нотариально заверенное мировое.