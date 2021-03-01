По утверждению Пескова, в России все не так плохо с ростом цен на продукты. В других странах еще хуже

В Кремле не согласились с выводами, что Россия является «горячей точкой» по росту цен на продукты. И сказали, что в других странах люди пострадали еще сильнее.

На «Клерке» об этом сегодня писали.

Песков заметил: «Что касается этой публикации, мы с ней не согласны».

«У нас другие данные. Выводы, к которым пришли авторы этой публикации, [считаем] неверными» — указал представитель Кремля..

Как отметил пресс-секретарь президента, очевидно, что из-за пандемии «многие почувствовали изменение своих доходов в худшую сторону, в сторону их уменьшения».

«Это произошло во всем мире. Но то, что в России это, дескать, более острая проблема, чем в других странах мира, с этим мы не согласны» — пояснил он.

Отвечая на вопрос о том, какие меры могут быть приняты в этой ситуации и возможно ли введение в России продуктовых сертификатов, Песков заявил: «Тема продуктовых сертификатов, которая, кстати, широко применяется в разных странах мира, в США, — это политика достаточно распространенная».

«Вы знаете, что она, скажем так, в экспертных кругах обсуждается и здесь», — добавил он.

Цитаты по «ТАСС».