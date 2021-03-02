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Что изменилось с расчетом зарплаты в 2021 году? Бесплатный вебинар

Что учесть при расчете зарплаты в 2021 году? Какие важные моменты появились в законодательстве по пособиям?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Всё о зарплате в 2021 году: что важно знать бухгалтеру». Пройдет 11 марта, начало в 12:00 по Мск.

На вебинаре с экспертами разберем:

  • каковы максимальные и минимальные размеры пособий по временной нетрудоспособности и пособой. связанных с материнством? к
  • какими могут быть ошибки при формировании отчётности и как не нарушить сроки выплат?
  • какие органы вправе проверить работу бухгалтера?
  • почему в организацию может прийти налоговая проверка?

Обсудим острые и даже спорные моменты.

Записывайтесь, вебинар бесплатный.

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