Сдали СЗВ-СТАЖ без выделения больничных периодов. Нужна ли корректировка?

Бухгалтер сдала СЗВ-СТАЖ без выделения больничных периодов. Ошибка, требующая подачи корректировки, или можно оставить как есть? Мнения разделились.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера»

«Сдала СЗВ-СТАЖ, не выделив в нем больничные периоды. Критично ли это? Нужно ли отправлять корректировку?».

В комментариях спросили, есть ли льгоотники среди работников.

«А у вас есть льготники или только работники с общим стажем? Потому как для льготников такая ошибка в заполнении отчета критична, для всех остальных нет».

Автор пишет, что льготников нет.

Еще пишут, что такая ошибка на бюджет и размер взносов не влияет.

«На размер страховых взносов данная ошибка не повлияла, бюджет не пострадал. Оставьте как есть. Придет к вам фонд когда-нибудь и быть может выявит это нарушение. НО на будущее запомните».

Кто-то пишет, что больничные не выделяет.

«Никогда не выделяю больничные, сдаю лет сто уже, на стаж они никак не влияют».

А кто-то пишет, что нужно выделить и отправить корректировку.

«Ну конечно надо выделить больничные периоды и отправить корретировку».

А Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Страховые взносы в 2021 году». Он пройдет 16 марта, начало в 11:00 по Мск.

Обсудим:

Кто платит страховые взносы;

Выплаты, подлежащие обложению страховыми взносами;

Тарифы страховых взносов в 2021 году;

Предельная база для начисления страховых взносов в 2021 году;

Сроки уплаты страховых взносов в 2021 году;

Кто имеет право на льготы по страховым взносам в 2021 году;

Отчетность по страховым взносам в 2021 году.

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