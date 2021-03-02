Людям не придется оплачивать чужие долги, если приставы будут ориентироваться не только на ФИО, но и на СНИЛС и ИНН

Подготовлен законопроект, направленный на защиту граждан от незаконного ареста их банковских счетов и списания финансовых средств. С проблемой выплаты чужих задолженностей столкнулись граждане, у которых ФИО и дата рождения совпадают с данными должников.

Для решения таких проблем гражданам предлагается обратиться на «горячую линию» ФССП России либо записаться на личный прием к судебным приставам. Как правило, пострадавшие граждане вынуждены отстаивать свои интересы в судебном порядке или находиться в длительной переписке с территориальными органами. При этом меры принудительного взыскания могут повторяться, что обычно связано со сменой пристава-исполнителя.

Автор законопроекта ­— Депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Гражданам приходится оспаривать снятие средств, но этот процесс может затянуться. Только рассмотрение обращения от гражданина может занять до тридцати дней. За это время гражданин фактически остается без средств к существованию. В мой адрес обратилась мать-одиночка, которая самостоятельно воспитывает 4-летнего сына. Она стала заложницей несовершенства системы исполнительного производства. Из-за наличия тезки-должницы, судебные приставы из Краснодарского края неоднократно арестовывали счета и списывали средства женщины в счет чужого долга. Суммы списаний составляли до 80 тысяч рублей. Ситуация повторялась при каждой смене судебного пристава. Устранить подобные ситуации поможет дополнительная идентификация в базе данных судебных приставов. Для этого необходимо отслеживать и другие сведения, такие как номер ИНН или СНИЛС. Помимо этого, у пострадавших граждан должно быть право получать компенсацию морального вреда, в случаях, когда их счета были незаконно арестованы», — прокомментировала Светлана Бессараб.

Подготовленный проект закона направлен в Экспертный совет Госдумы.