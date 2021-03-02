Новый СанПиН по содержанию городских и сельских территорий. Как это повлияет на бизнес?

С 1 марта вводятся новые санитарные правила и нормы, с требованиями по содержанию территорий городских и сельских поселений. Как они отразятся на работе бизнеса?

Вводятся в действие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Санитарные правила СанПиН 2.1.3684-21 являются обязательными для исполнения органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, юридическими лицами и гражданами, в том числе ИП. (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3) Как эти изменения отразятся на работе ИП и юрлиц?

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Комментирует Дмитрий Пурим, руководитель Московского регионального отделения Партии Роста, председатель правления ПАО «Совфрахт»

«Все мы знаем из истории, что неконтролируемому распространению инфекции способствует грязь, а также распространение мусора городскими обитателями не человеческого происхождения. Нет, конечно, не инопланетянами, а крысами, собаками и др. Поэтому введение Постановления, в целом, имеет положительное значение. Думается, что изменения, конечно, отразятся на работе предпринимателей, но не только в худшую сторону.

Во-первых, данный документ отменяет почти 26 бумаг прежних лет, некоторым более 20 лет, и выходу постановления предшествовала большая работа в рамках регуляторной гильотины.

Во-вторых, требования сформулированы более четко и структурировано чем ранее, что определяет явные границы ответственности органов местного самоуправления и администраций крупных и мелких городов, устанавливает понятные требования. Например, по расположению контейнерных площадок для сбора мусора, допустимым срокам их накопления, в том числе, исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха (плюс 5 и выше — не более 1 суток).