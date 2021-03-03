Власти шлют письма с требованием отправить всю фирму на карантин, хотя с заболевшим никто не контактировал

Можно ли не отправлять весь коллектив на карантин, если выявленный больной COVID-19 ни с кем не контактировал? Такой вопрос встает у московских компаний, которые получают письма от Правительства города.

В организации выявлен больной COVID-19, по факту контактов не было. Прилетает «письмо счастья», где предписывают организацию отправить на удаленку. Есть ли варианты этого избежать? Доказать, что по факту никто не контактировал с заболевшим, не получается.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Сотрудник заболел коронавирусом, сегодня пришло по почте „письмо счастья“. По факту никто не контактировал с ним. У кого такое было, как решили проблему? Отправить задним числом в отпуск или на удаленку? Отправлять сейчас всю фирму на карантин — не вариант».

В комментариях пишут:

«У нас как-то получилось, что летом заболели двое — они так и оставались на удаленке, и в феврале — тоже человек на удаленке болел... Так и писали — что контактов не было, сотрудники на удаленке».

Кто-то просто отписались, что не было контактов.

«Контактов не было, сотрудник работает удаленно. Мы так отписывались».

А у кого-то с ковидом сотрудник на работу ходил:

«У нас болеющая ковид в лёгкой форме руководительница ходила на работу, причем все сотрудники ее отдела сидели с ней в общем информационном пространстве. На уговоры и вменения начальства не реагировала, мотивируя тем, что ковид просто простуда и все вокруг сошли с ума... После, переболели 70% сотрудников. Статью о привлечении к уголовной ответственности никто не применял. Ооочень ценный специалист... В вашем случае, проще отписаться, либо отправить всех на удаленку. Задним числом отпуск не выйдет, отпускные оплачивают за три дня до отпуска».

Причем, случай не единичный.

А кто-то на подобное отписались, что сотрудник на удаленке уже работает:

«К нам такое приходило. Написали письмо, что сотрудник работает из дома, ни с кем контактов не было».

Вот более обстоятельный комментарий:

«Написали, что на удалёнке больше двух недель и подготовили приказ по организации . Тех сотрудников что с ним возможно контактировали, тоже отправили на удаленку, прошло 2 недели и они вернулись обратно в офис».

Ну а кто-то сослались на действовавшее тогда обязательное требование 30% сотрудников отправить на удаленку.

«Мы сослались на старый приказ, когда 30% нужно было в обязательном порядке отправить, что, мол, на удаленке человек сидит, ни с кем не контактировал».

Ну а на случай, если работа этого человека не подразумевает удаленку (продавец, к примеру), то советуют в отпуск за свой счет задним числом.