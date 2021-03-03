Появилась новая схема обмана граждан – «возврат случайных переводов». Не попадитесь!

В России стала распространяться новая мошенническая схема обмана граждан. Мошенники зачисляют деньги гражданину якобы по ошибке, а затем просят вернуть средства по другим реквизитам.

Если клиент соглашается, перевод на самом деле оказывается «закрепительным платежом» для привязки карты к какому-либо сервису в интернете. После подтверждения такие порталы могут свободно списывать любые суммы с карты без дополнительных верификаций, пишут «Известия».

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Еще один вариант развития событий — перечисление окажется «авансом» за покупку на сервисе объявлений. О том, как это работает, рассказал ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. По его словам, злоумышленник создает любое объявление о продаже — например, о продаже котенка.

«Покупателя просят отправить предоплату на карту в качестве резерва, при этом „пластик“ принадлежит не мошеннику, а третьему лицу. Затем злоумышленник звонит получателю денег и убеждает перечислить их уже на его карту под предлогом „возврата“ средств за случайный перевод. После этого покупатель, не получивший котенка, требует вернуть средства от того, кому переводил деньги, а мошенник остается в стороне», — пояснил Сергей Голованов.

В Центробанке дали рекомендации, как поступить, если вам зачислены деньги и поступила просьба вернуть их. Нужно сообщить об этом в свою кредитную организацию и написать заявление на возврат этих денег