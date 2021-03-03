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ФНС подготовила бланк для получения от банков новых сведений о клиентах

С 17 марта 2021 года налоговики получат доступ к сведениям, некогда составлявшим банковскую тайну.

Напомним, поправки внесены в ст. 86 НК Федеральным законом № 6-ФЗ от 17.02.2021.

Теперь банки обязаны предоставлять налоговикам по запросу:

  • копии паспортов лиц, имеющих право на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента;
  • доверенностей на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента;
  • документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счетов клиента (включая договор на открытие счета, заявление на открытие (закрытие) счета, договор на обслуживание с использованием системы «клиент-банк», документы и информацию, предоставляемые клиентом (его представителями) при открытии счета);
  • карточки с образцами подписей и оттиска печати;
  • информацию о бенефициарных владельцах (включая информацию, полученную банком при идентификации бенефициарных собственников), выгодоприобретателях (в отношении отдельных операций или за определенный период), представителях клиента.
Прощай, банковская тайна. Путин подписал закон о новых правах налоговиков

Сегодня на федеральном портале опубликована форма, по которой банки будут направлять эту информацию.

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Новый Приказ ФНС вносит изменения в два Приказа:

  • от 25.07.2012 № ММВ-7-2/520@ «Об утверждении Порядка представления в банки (операторам по переводу денежных средств) документов, используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, и представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи»;
  • от 31.12.2019 № ММВ-7-2/679@ «Об утверждении форм представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов».
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